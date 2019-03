Denuncian supuesta negligencia médica tras la muerte de un bebé

José Sanabria, padre del bebé, dijo que su esposa realizó correctamente todo su tratamiento prenatal en el Centro de Salud de San Vicente y que por prescripción médica tendría que ser sometida a un parto por cesárea, sin embargo, en ese sitio no se realizaba este procedimiento.

El viernes de la semana pasada, en horas de la noche, la mujer tuvo contracciones, por lo que fue hasta el Centro de Salud de San Vicente, a 150 kilómetros de Santa Rosa del Aguaray.

De allí fue trasladada de urgencia en una ambulancia hasta el Hospital General de Santa Rosa del Aguaray, en donde supuestamente el médico de guardia Guillermo Vázquez Vera no quiso someterla a una cirugía y le solicitó que se haga una ecografía, que la paciente no pudo realizarse porque los fines de semana este servicio no está disponible en el lugar.

El doctor le había manifestado que la criatura estaba en buenas condiciones y que todavía no había necesidad de practicarle la cesárea. Posteriormente, los días sábado y domingo volvió a inspeccionarla y le dijo que todo estaba bien.

Luego, le solicitó nuevamente una ecografía para este lunes y la paciente no consiguió turno para el horario de la mañana, recién pudo realizarse el estudio en horas de la tarde, cuando constataron el fallecimiento de su bebé. Los médicos no pudieron precisar qué día murió el pequeño.

Los familiares denunciaron que supuestamente el médico Guillermo Vázquez Vera no quiso realizarle la cirugía durante el fin de semana para que la operación sea realizada por el doctor que entraba de guardia este lunes.

Versión del hospital

Antonio Olmedo, director del Hospital General de Santa Rosa del Aguaray, dijo que iba a interiorizarse bien en el caso.

"Se trata de una paciente de embarazo a término, vino sin ninguna ecografía obstétrica por eso no se pudo realizar (la cesárea), a lo mejor, necesitaba la ecografía, no manejo mucho esa área", explicó el director.