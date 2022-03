Denuncian salvataje a fiscala para blanquear a Velázquez y Galeano

“Nosotros vamos a desgranar los motivos por los cuales se produce esta traición, que tiene nombre y apellido, Fuerza Republicana intercambia al hermano del vicepresidente de la República por Erico Galeano, y ese es el fondo de la cuestión. Los intereses que hoy convergen para este operativo cicatriz tiene nombre y apellido, ‘nosotros no hablamos de tu corrupción, y vos no hables de la nuestra’, y eso es lo que se va a desnudar hoy. No solo es mantener, sino lograr la impunidad de la Fiscalía”, sentenció la legisladora.

Las declaraciones fueron brindadas por las bancadas liberales y la multibancada de partidos minoritarios en conferencia de prensa antes de la sesión donde se trató el juicio político, para adelantar su postura de no dar cuórum, en vista a que se estaría favoreciendo al cartismo, que pretendía enviar al archivo el libelo acusatorio aprovechando que no había votos para su aprobación.

Kattya además fue señalada por supuestamente apurarse en presentar el libelo acusatorio sin tener asegurados los votos. “Yo no tengo techo de vidrio, y seré loca, seré payasa, pero no soy narcotraficante. Los traidores de la patria son los que van a dar el cuórum”, reaccionó la parlamentaria.

El diputado liberal Celso Kennedy dijo que los colorados tienen los mismos intereses. “Añetete defiende los mismos intereses que Honor Colorados y por eso cambiaron los votos”, expresó.

Cuestionados. Fueron 10 oficialistas los que dieron cuórum a la sesión, entre ellos, varios que afrontan procesos penales, como Éver Noguera y Miguel Cuevas. Igualmente, entre los que votaron por el rechazo Se encuentran Tomás Rivas y Esteban Samaniego, apuntados por la Justicia.

Por el lado de Honor Colorado, están procesados Ulises Quintana y Erico Galeano, entre otros.