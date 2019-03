Denuncian repartija de cargos para mantener antiguo esquema en CDE

El ex asesor jurídico de la Municipalidad, Braulio Antonio Duarte, que se postula por el movimiento Colorados Paranaenses, aseguró que el equipo de la intendenta interina Perla Rodríguez de Cabral, ligada a los Zacarías, elevó el número de contratados en la Comuna a fin de atraer electores para su candidata Lilian González de Aguinagalde, de Colorados de Ciudad del Este.

No obstante, acusó también al oficialista Wilberto Cabañas, de Colorado Añetete, de utilizar las instituciones del Estado, aprovechando la influencia del presidente Mario Abdo Benítez, líder de su movimiento, para dar cargos.

“Una tiene la estructura de la institución municipal y el otro tiene la estructura del estamento del Gobierno: Gobernación, Itaipú, IPS, todos los órganos que le apoyan. Nosotros no tenemos el apoyo de ninguna estructura”, expresó.

Duarte indicó que las encuestas que realizan los dos precandidatos más fuertes ubican su figura como tercera en preferencia, pero con un margen de solo 4% de diferencia.

“Se tumbó una estructura que no se quería y hoy están haciendo peor, por decir, hoy en la institución municipal, creo que trepó a 3.000 la cantidad de los funcionarios que están contratando y están contratando por un mes. La misma cosa desde el sector de Cabañas, está entrando gente en Itaipú, Senacsa, todos con promesas. Por eso jugamos desigual, porque ellos tienen todo eso para ofrecer, nosotros solo tenemos nuestra trayectoria y nuestro trabajo”, dijo.

El abogado detalló que con esta campaña para las internas del 24 de marzo la situación en la capital del Alto Paraná está peor que cuando los Zacarías tenían las riendas, ya que hasta existen contratos por solo un mes. “Hay salarios que van desde G. 1.600.000 hasta G. 3.000.000 en la Comuna, hay gente que entró como aprendiz en la Itaipú por el otro sector, gente que entró en la Senacsa”, lamentó.

Por su parte, el abdista Wilberto Cabañas negó que desde su equipo se estén entregando cargos y dijo que eso sí ocurre con su oponente. “Yo no reparto nada porque yo no soy de la Municipalidad, no tengo ni una relación con la Intendencia, se comenta que desde la ahí están ofreciendo cargos, yo soy opositor a ellos, pero hay una candidata que responde a esa línea y seguramente ellos están haciendo, todos los días sale con ella en la foto y es su candidata”, manifestó.

Finalmente, condenó que se haya vuelto a los viejos vicios. “Pensamos que se habían dejado atrás”, añadió.

A estas denuncias se sumó el empresario Elvio César González, del movimiento Esperanza Renovación Ecléctico Colorada, quien dijo que como promesas de campaña hasta se incita a invadir terrenos e instalar casitas.

“Si ellos suben, Lilian o Cabañas, va a caer el Partido Colorado en Ciudad del Este, va a fundirse el partido, hace años que están en la política y qué hicieron por la ciudad, hasta el colorado va a votar en contra del propio colorado porque no hay unidad”, sentenció.