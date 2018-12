Denuncian que el IPS solo entrega 4 insumos de 30 para cirugía cardiaca

Para tener fecha de la intervención, debe entregar todos los ítems, de los cuales solo lograron comprar uno hasta la fecha. El gasto promedio que tendrán en la adquisición se estima que es de más de G. 6.000.000. Desde el IPS solo le dicen que “no hay” los insumos, se quejó.

Agujas de distintos tamaños, hilo, catéter, jeringa, pila alcalina, forman parte de la larga lista que el IPS no dispone para las cirugías cardiacas. Tras una reunión ayer con las autoridades del Hospital Central, le solicitaron que vuelva hoy para verificar si llegan más productos para que le entreguen.

“Lo peor es que tengo que esperar de vuelta y ver qué me dicen, mientras mi padre seguirá internado sin fecha de cirugía”. (Ver infografía)

“A mí me pasan la lista de 30 insumos y me dicen esto no tenemos y tienen que comprar ustedes. Ni jeringa tienen, eso es el colmo. Es una burocracia increíble”, se quejó Carlos Abdala.

La familia espera una respuesta de la previsional de manera urgente.

Hilo de acero Nº 5, campo adhesivo quirúrgico, hemoconcentrador y manitol, son los ítems que hay en stock de la lista. El paciente Bernardo Abdala ingresó por un cuadro de diabetes. Se le amputó el dedo gordo, posteriormente, se le detectó una obstrucción de la vena de la pierna. Finalmente, hace semanas le diagnosticaron la enfermedad cardiaca. Dada la condición del paciente, aún ni le intervinieron en la afección de la pierna. En este caso requieren un monto de G. 4.500.000, que se retrasa porque urge primero la operación del corazón, relató.

PROCESO. El gerente de Abastecimiento y Logística, Marcelo Bordón, señaló con relación a la denuncia que actualmente fueron adjudicadas las licitaciones 122 y 17 de insumos, por lo que se está regularizando la situación.

“Tengo que aclarar que hay insumos que no se encuentran en el cuadro básico, lo que impide a la fecha que podamos adquirirlos y se está trabajando en la inclusión y posterior compra de los mismos”, señaló.

La queja es constante actualmente en el IPS desde hace semanas. Los usuarios en las redes sociales muestran que compran diariamente desde gasa hasta jeringas, venda enyesada, algodón laminado, hilo nailon y otros, para poder recibir asistencia médica.