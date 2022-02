Denuncian que columbario expide más olor en Alto Paraná

El edil denunció que las obras aparentemente no reúnen las condiciones autorizadas desde la legislatura. “A simple vista se nota la mala calidad de la construcción, lo que realmente me apena, ya que, en octubre del año pasado, la Junta Municipal aprobó más de 1.400 millones de guaraníes, suma que no se nota en la construcción; ya que, a simple vista, presenta pésimas condiciones estructurales”, agregó el edil. Dijo que es inadmisible que ante la importante suma de dinero autorizada por el cuerpo colegiado las obras no se ejecutan como corresponde. “Una obra que no reúne las condiciones mínimas para preservar la salud integral de los vecinos. Siento vergüenza ajena por la grosera manera en que fue construido este columbario, que, debido a ello, se filtran líquidos corporales que luego despiden olores nauseabundos y que, a su vez, permiten la procreación de moscas que invaden las casas de los vecinos, según exteriorizan los mismos”. El edil refirió que los vecinos exigen que el ejecutivo municipal a cargo del intendente Miguel Prieto, construya una valla perimetral alrededor del camposanto, de modo a evitar este y otros tipos de inconvenientes. WF