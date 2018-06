Denuncian que buses diferenciales cobran caro y circulan sin calefacción

En los días de frío, el 12 de junio, a las 11.00, sobre la avenida Eusebio Ayala, se produjo un entredicho entre un pasajero y un conductor de las Líneas 2 y 7, Transporte Guaraní, en el coche 22 diferencial. El pasajero se da cuenta de que ni un poco de aire salía de la boquilla del colectivo y reclamó al conductor que no funcionaba la calefacción. Tras la queja, el conductor maniobra en el tablero y empieza a sentirse la emisión de aire por los ventiletes. El pasajero le señala que recién tras protestar hizo funcionar el aire acondicionado, a lo que el conductor le responde al usuario: “Si no le gusta, bájese”. Esta expresión del chofer puso en ira al pasajero, quien le gritó: “Cállese, un chofer chiquilín no me impedirá reclamar que me están estafando”. Y ahí terminó la discusión.