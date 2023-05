Denuncian precario estado de escuela Blas Garay

Una de las mamás indicó que el calamitoso estado de la escuela expone la integridad física de los niños y que ya realizaron varias denuncias al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC). Cuestionaron que la Asociación de Cooperación Escolar (ACE) no brinda respuestas, como tampoco la Dirección de la institución.

Otra de las madres lamentó el pésimo trato que obtuvo por parte de la ACE al reclamar la precaria infraestructura de la institución.

“Yo me acerqué a la presidenta de la ACE y me dijo que si estoy apurada que me suba yo al techo a arreglar”, relató con indignación.

Las denunciantes mencionaron que la escuela se está cayendo y hay aulas que tienen kupi’i y problemas en la parte eléctrica. También la muralla se está por derrumbar, lo cual constituye un riesgo para los estudiantes y transeúntes de la zona.

Las madres informaron que el tercer grado se mudó porque el aula donde funcionaba se está cayendo y que el primer grado tiene kupi’i en el techo. Más de 200 alumnos asisten diariamente a la institución educativa.

Los padres de los estudiantes lamentan la situación, alegan que desde hace años la escuela se encuentra en este precario estado. Sostienen que hasta la fecha no tienen respuestas de las autoridades pertinentes y viven con el temor de que ocurra algún accidente..