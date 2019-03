En contacto con Última Hora, alegó que son trasladados en diferentes servicios sin ningún tipo de argumento válido y afirmó que son amenazados con "pagar las consecuencias" si es que hablan.

Portillo comentó que la IV Región le informó de su desvinculación del Ministerio de Salud, a través de la falta de renovación de su contrato, luego de haber prestado servicios por cuatro años. Sin embargo, aseguró que la situación se rectificó.

"Quitaron mis datos del reloj biométrico, sacaron mi huella, pero luego se normalizó de nuevo ya que ellos no tenían ninguna prueba o sanción en mi contra para que me desvinculen. Así que estoy trabajando de nuevo de manera normal, pero la persecución continúa", refirió.

El profesional dijo estar cansado de la persecución laboral, sindical, abuso de poder y nepotismo en la función pública que, supuestamente, comete Helen Vera. La misma es hermana del gobernador de Guairá, Juan Carlos Vera Báez, del Partido Colorado.

Por esta razón, de acuerdo con su versión, hizo llegar su queja al Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo y Fiscalía General del Estado, para que tomen intervención en el asunto.

Portillo expresó su indignación ya que por haber participado en una manifestación que exigía parar con la supuesta persecución, él resultó denunciado por los hechos de perturbación de la paz pública y coacción, hechos por los cuales fue imputado por el fiscal Alcides Espínola.

"Tenemos unos 10 compañeros que fueron trasladados a otros servicios y creemos que una de las causas fue porque habíamos reclamado que no había suficientes reactivos en el Hospital Regional. Además, no funciona el equipo de rayos X, no hay tomógrafo, encefalograma y pensamos que por reclamar estas carencias fuimos perseguidos", indicó el enfermero.

A su vez, refirió que sospechan que existe nepotismo dentro de la IV Región Sanitaria, argumentando que, según datos oficiosos, unos 16 familiares de Helen Vera están trabajando dentro del Hospital Regional y alrededor de la IV Región Sanitaria.

Con respecto a ellos, dio nombres como el de Gissel Vera, quien se desempeña como directora del Centro de Salud de Itapé; su prima Irene Godoy Cabrera, que es administradora del Hospital Regional de Villarrica, y su sobrina Ana Vera, secretaria de la administradora.

Pidió el cese de todo tipo de persecución por parte de Vera y de la jefa regional de enfermería, Raquel Marín, caso contrario, irán a una huelga general.

Por otra parte, sostuvo que lo que se comenta es que también, por la falta del equipo de tomografía en el hospital de Villarrica, se derivó a pacientes a una clínica privada, que es propiedad del Gobernador de Guairá, Juan Carlos Vera, que sí posee ese equipo.

AMBULANCIA FRENTE A HOSPITAL PRIVADO.jpg Ambulancia frente a la clínica privada del Gobernador de Guairá. Foto: Richart González.

Niega acusaciones

En su defensa, Helen Vera, titular de la IV Región Sanitaria, dijo a Última Hora que Portillo argumenta cosas que no son y niega totalmente las acusaciones en su contra.

"Esta persona tiene en el Poder Judicial una denuncia donde se le sindica como una persona que realizó una manifestación dentro de la región, cerca del Área de Urgencias, con personas extrañas utilizando palos y petardos en un lugar donde no está permitido. Eso es perturbación a la paz pública, ya que él, siendo funcionario y teniendo una carga laboral, actuó así", señaló Vera.

Helen vera.jpg Helen Vera, directora de la IV Región Sanitaria- Guairá. Foto: Richart González.

Sobre el supuesto nepotismo, aclaró que los familiares que trabajan en la IV Región son comisionados de otras instituciones y que no tienen rubro de Salud.

"Nunca le escuché a él pedir insumos ni reactivos. Solo utiliza las redes para culparme de todo lo que pasa en el hospital. Él nunca reclamaba las necesidades anteriores, a mí me entregaron un hospital en estado pésimo", recalcó.

Mencionó que, de un tiempo a esta parte, el servicio sanitario mejoró en ciertas áreas y cree que el enfermero tiene aspiraciones políticas, "pero aun así, la política es para hacer el bien y no para atacar", indicó.

Afirmó que el enfermero nunca fue desvinculado, sino que solo fue trasladado a través del Ministerio de Salud, a Paso Yobái, un cambio al que Portillo supuestamente se negó.

"Aparentemente, él quiere que yo salga de acá, pero a veces uno tiene que ser humilde, porque las necesidades de otros pueden ser mayores que las suyas. Siempre falta, pone reemplazantes, a él no se le intenta sujetar", refirió.

A su vez, dijo que necesitan que el Guairá sea escuchado, alegando que precisan más ayuda del Estado.

"Tenemos un servicio de tomografía que desde hace dos meses no funciona y, aparentemente, este servicio ya no tiene seguro, apelamos al ministro para que liberen fondos, porque tenemos más de 80 a 90 pacientes por semana", indicó.

Sobre el supuesto traslado de pacientes del hospital a la clínica privada de su hermano, a bordo de una ambulancia de la institución, dijo que acuden a eso debido a la carencia de ese estudio dentro del nosocomio.

"Es la clínica del gobernador, eso es cierto, pero yo consigo que se le haga a un costo bajo, pero nunca le obligamos a la gente a ir ahí. Pero qué pasa cuando a mí no se me arregla la tomografía, no puedo quedarme de brazos cruzados", indicó.

Finalmente, dijo que el Área de Radiografía hace siete meses no funciona y que su reparación cuesta G. 170 millones. Al respecto, afirmó que el Ministerio ya prometió un presupuesto y que el proceso está en etapa de licitación. Mientras tanto, recibieron un equipo de radiografía portátil para paliar la situación.