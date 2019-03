Denuncian a Perla de Vázquez por explotación e impago

La ex diputada cartista Perla de Vázquez fue denunciada en el Viceministerio de Trabajo por despido injustificado y negación a pagar la indemnización a Darío Pérez Dávalos, quien aseguró haber trabajado 30 años en la casa de la familia Vázquez en la ciudad de Santaní, incluso en condiciones de semiesclavitud, sin seguro médico ni las vacaciones garantizadas en la ley laboral. La denuncia la hizo el pasado 8 de marzo y, pese a haber convocatoria para arreglo amistoso, la denunciada no se presentó.

“Trabajaba en todo para ellos. Hacía de ordenanza hasta trabajo de la casa como jardinería (es decir, para Perla y J. J. Vázquez, e incluso para los hijos)”, señaló Pérez y lamentó que la denunciada ni siquiera haya ido a la audiencia de mediación, por lo cual quedó sentado que no piensa reconocer a su empleado.

Pérez fue despedido en febrero de este año y en los primeros días de marzo, ante la falta de una respuesta de sus ex patrones, fue hasta el Departamento de Mediación de Conflictos Individuales del Ministerio de Trabajo, donde le confeccionaron una lista de lo que la ex diputada le adeuda por el presunto despido injustificado.

Señala que algunos beneficios como el preaviso, pasando por la indemnización, las vacaciones causadas, entre otros, que Pérez busca cobrar, ascienden a G. 106.229.146. Desde julio de 2018 hasta enero de este año, Pérez declaró no haber cobrado.

Afirmó que ni día libre tuvo en todo el tiempo en que trabajó con la citada familia. “Ni vacaciones me daban”, dijo y eso incluye las fiestas de fin de año, donde no podía pasar con su familia, lo cual en su momento ya le causó un problema con la misma.

Declaró que incluso cuando estaba enfermo no había tolerancia. Pérez convive con la enfermedad de la diabetes y tiene ocasionales consultas en el Hospital San Jorge de nuestra capital, sitio adonde acudía cuando los Vázquez le daban dinero para el pasaje. “Algunas veces lo descontaban de mi sueldo”, señaló. Los empleadores de Pérez no le aseguraron en el Instituto de Previsión Social y, por tanto, con 30 años de antigüedad no se podrá jubilar.

Pérez reclama la suma que le corresponde en vista de que ahora debe mantener a su mamá y desde hace meses no tiene un ingreso.

Vázquez, según el denunciante, quiso incluso sobornar a la esposa de Pérez para que declare en su contra.

Como el último viernes la denunciada y sus abogados debían acudir a una reunión de mediación y no lo hicieron, ahora Pérez ya está pensando llevar la causa a la Justicia.