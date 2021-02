Denuncian maltrato de agentes del grupo Lince a un joven fallecido

Afirmó que el martes último lo detuvieron por un presunto hecho de robo. De acuerdo con la versión la misma, él habría huido ante el intento de aprehensión de los agentes, quienes lo persiguieron y agarraron.

"Fue cerca de la Comisaría 5ª, le llevaron ahí y le pegaron otra vez ahí, luego en la Comisaría 3ª y después le trajeron acá (en el hospital)", sostuvo la mujer en C9N.

La mamá mencionó que su hijo fue entubado debido a un cuadro de neumonía. No obstante, señaló que una médica que atendió a su hijo agregó que también tiene golpeado gravemente el hígado y el páncreas, además de presentar heridas en el rostro, el codo, y los brazos.

Admitió que el joven tiene problemas de adicción y antecedentes penales, pero acotó que no es motivo para que fuera duramente maltratado. "Él no estaba en casa cuando llegúe no sé lo que hizo, pero ni por más que haya hecho algo, no tenían que agarrarle así", expresó.

La mujer todavía no radicó ninguna denuncia al respecto. Sin embargo, agregó que pedirá los informes médicos para realizar la diligencia.

El joven tras ser aprehendido fue derivado a la Comisaría 5ª de Asunción y luego trasladado a la Comisaría 3ª Metropolitana, cuyo jefe policial, el comisario Sabino Silva dijo que existió una denuncia formal contra Jorge Aníbal Caballero.

Indicó que el detenido presentó problemas gastrointestinales en su dependencia, por lo que fue tres veces llevado al Hospital de Barrio Obrero para su inspección y medicación. Debido a que presentó síntomas respiratorios, los médicos de guardia del establecimiento sanitario recomendaron su internación, aseguró.