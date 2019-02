Denuncian la escasez de jeringas y reactivos en Hospital Barrio Obrero

El paciente no critica el gasto, pero sí que en un hospital público no dispongan ni de jeringas para atender a los pacientes. No solo hay escasez de insumos, también le informaron que el perfil tiroideo y de glicemia no se hacen porque no hay reactivos, dijo. Este estudio deberá hacerse en un laboratorio privado a un costo de G. 120.000.

“Acá en Barrio Obrero ni jeringa hay. No es el precio, ni lo que se gasta, sino que no tienen. Incluso hay gente que no tiene plata para comprar”, se quejó el paciente al tiempo de reclamar a las autoridades que por lo menos garanticen la provisión de insumos básicos.

Otras personas se acercaron ayer hasta la oficina del director del nosocomio para presentar la queja de que no había jeringas en laboratorio. Ante las constantes denuncias, la secretaria solo informaba que el costo del insumo era de “solo G. 2.000”. La carestía se repite de manera semanal, según las denuncias.

PANORAMA. La escasez es “fluctuante”, admitió el director, Derlis León, que ocupa el cargo desde hace cinco semanas. “En el caso de los reactivos de laboratorios estamos con la dotación casi completa. Tenemos el 90% de los reactivos necesarios para un perfil básico”.

En otro momento, el doctor admitió la situación de carestía de reactivos. “Estamos con déficit de marcadores tumorales, pero es una cuestión que se va a regularizar en estos días. Después contamos con todo. Es fluctuante en el caso de la provisión de los llamados a licitación. Los servicios básicos como hemograma, perfil renal y hepático nunca faltan. Los reactivos más caros como los marcadores tumorales, esos sí son en algún momento fluctuantes”, refirió.

Los marcadores tumorales no se realizan actualmente, confirmó el director León, dijo que dependen de Salud Pública para la provisión de los reactivos. “Perfil tiroideo es lo que suele faltar”, señaló el Dr. León.

Por otra parte, una funcionaria de la farmacia informó que las jeringas se terminaron, pero que en la tarde del lunes pasado se recibieron los insumos. Sin embargo, los pacientes seguían comprando el producto farmacéutico ayer en horas de la mañana.

“Eso depende de la fluctuación del parque central. Esto es algo fluctuante que puede llegar a pasar uno o dos días, pero después se regulariza”, alegó el director León, que se mostró sorprendido ante las denuncias de carestía del insumo.

En caso de que en el Hospital Barrio Obrero no se cuente con algunos de los estudios, los pacientes pueden acudir hasta el Laboratorio Central de Salud Pública, ubicado sobre Venezuela, señaló el doctor León. Con relación a los medicamentos, dijo que cuentan con el listado básico.

El Hospital de Barrio Obrero recibe estimativamente a 500 pacientes diariamente, en consultorios, urgencias y otros servicios.

2.000 guaraníes es el costo de cada jeringa de 10 cc que tienen que comprar las personas en el Barrio Obrero.

500 pacientes se atienden diariamente en el Hospital Barrio Obrero en los servicios ambulatorios y urgencias