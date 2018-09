La mujer explicó que su hijo tiene síndrome de intestino corto. Comentó que hace seis meses que su pequeño está internado, pero hace dos semanas se acabó el componente para la nutrición parenteral total (NPT). El costo del producto oscila entre G. 350.000 y G. 400.000.

El NPT se utiliza en la preparación de la leche que es aplicada vía intravenosa para cubrir requerimientos metabólicos y de crecimiento de los niños con problemas de salud, debido a que no pueden recibirlos vía oral.

Son aproximadamente seis neonatos, más los que están en terapia de pediatría y adultos, los que precisan este producto, refirió Romero.

Debido a la carencia de este producto, los padres se ven obligados a adquirirlo, manifestó Romero.

"Estamos colaborando entre los padres para poder comprar. Cada dos días estamos poniendo un monto demasiado elevado, aproximadamente G. 200.000, pero también tenemos otras cosas que comprar y ya no podemos", refirió.

Agregó que algunos padres decidieron acudir a fundaciones, a las cuales llevan la receta para solicitarles la adquisición del componente NPT, pero no obtienen respuestas.

"Supuestamente, el Ministerio (de Salud) tiene que proveer esto, pero no nos están proveyendo porque falta algo, no sé si no le pagan a sus proveedores, eso ya no sabemos. Pero estamos comprando y todos los padres estamos desesperados", insistió.

Acotó que esto afecta a los internados en terapia de niños así como a los adultos internados, quienes también se ven obligados a comprar el componente NPT.

Romero dijo que desde el Departamento de Nutrición del Hospital de Itauguá le informaron que no tienen en stock el producto, que ya lo solicitaron, pero no lo reciben aún.

Pero este no es el único producto faltante, ya que los padres también se ven obligados a comprar la bolsa eva (un producto utilizado para la conservación de materiales médicos, como el plasma), que es para la NPT, cuyo costo oscila entre G. 40.000 y G. 50.000, dijo Romero. Además, la farmacia del hospital carece incluso de antibióticos, cuyo costo asciende a G. 40.000.

Última Hora intentó obtener la versión de responsables del Ministerio de Salud, pero no respondieron a las consultas.