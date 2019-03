Denuncian a ediles por proliferación de gasolineras en CDE

La presentación se basa en el derecho de los intereses difusos, artículo 38 de la Constitución Nacional. La intención es obtener una medida cautelar para detener nuevas habilitaciones en violación a lo establecido en la ordenanza 040/98 y 029/03 emanada del cuerpo colegiado de la capital departamental, que establece que un local debe estar como mínimo a 1.000 metros de distancia de otro. La misma legislación establece que debe estar a 300 metros de escuelas, colegios y hospitales. Ambas disposiciones son letra muerta.

En el escrito explican que ambas ordenanzas son las que actualmente se encuentran vigentes en el municipio. La primera se la considera como el plan regulador de las demás ordenanzas. Dice que el caso de la 029, el objeto no es otra cosa sino que la Junta Municipal tuviera un control con la Intendencia en la observancia del cumplimiento de la ordenanza 040.

“Sin embargo, en la actualidad injustificadamente y sin razón legal, algunos concejales directamente violentan las propias ordenanzas municipales en relación a los requisitos básicos legales para la habilitación de estaciones de servicio, cayendo en un estado de total anarquía”.

NOTAS. Menciona igualmente que miembros de la Asociación de Propietarios de Estaciones de Servicio (Apesa), regional Alto Paraná, mediante notas presentadas a la Intendencia y la propia Junta, alertaron de tal situación. “Uno de los tantos casos es del emblema Petromax que, tras varias denuncias, las obras fueron suspendidas y finalmente clausurada el martes pasado por la Dirección de Fiscalización de obras de la Comuna, sin embargo, horas después la Junta mediante maniobras de concejales procedieron a dar dictamen favorable para la habilitación, en abierta transgresión de las ordenanzas”.

La presentación menciona que la proliferación de gasolineras no es un hecho que pasa desapercibido en Ciudad del Este. “Pese a que fue advertido hace unos años, hoy es presentado como el negocio del momento, cuya habilitación masiva genera mucha desconfianza. En su mayoría ni siquiera cumplen con las normativas, debido a que no respetan ni la distancia unas de otras, además de ubicarse a metros de hospitales o centros educativos”.

SUMAN 20. Recuerdan que la Apesa calificó de alarmante la situación, teniendo en cuenta que los propietarios no respetan la ordenanza municipal que regula el sector. “Según datos del gremio, más de 20 estaciones de servicio no están habilitadas para operar, sin embargo siguen sin ser clausuradas”.Russo explica en su escrito igualmente que, según la Apesa, la ordenanza municipal que regula el sector, los locales de expendio de combustible no pueden construirse en un radio menor a 1.000 metros, pero en Ciudad del Este se colocan a 50 metros unos de otros. “Igualmente, cada predio debe tener una dimensión de 300 metros cuadrados y que deben estar a 300 metros de lugares de aglomeración de personas, pero estas normas no son respetadas por los propietarios”.

Insiste en que la Junta Municipal no hace su trabajo, produciéndose así la ilegal habilitación de surtidores en forma indiscriminada. “No puede ser que solamente a los anteriores propietarios de estaciones de servicio se les exija el respeto a las ordenanzas y a los nuevos que aparecen se les facilita ilegalmente la habilitación de sus surtidores”.