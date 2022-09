Denuncian desborde de arroyo en Mariano

El ambiente se vuelve además insalubre por el mal olor que se expide desde el castigado arroyo que sufre desde hace años la contaminación por todo tipo de desechos.

Desde la Municipalidad de Mariano Roque Alonso enviaron una maquinaria para realizar trabajos a fin de desaguar el cauce.

No obstante, los pobladores de la zona señalaron que fueron obras mínimas y exigen que las autoridades municipales se encarguen de llevar hasta el sitio excavadoras que puedan solucionar el problema de raíz y que el arroyo no vuelva a quedar desbordado, según comentaron a Telefuturo los vecinos.

SIN RETORNO. Una de las pobladoras del lugar señaló que ya desde el 2018 vienen presentando varios pedidos de limpieza y tratamiento del arroyo a la Comuna, así como también enviaron notas al Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), pero que hasta el momento no han brindado una solución al problema.

“Nadie me hizo caso, recién ahora que ya es intransitable, de que ya me está entrando la humedad a mi casa y si llueve ya me entra por la rodilla el agua”, lamentó la mujer.

En el 2020 se había intervenido un matadero de la zona, por cuya propiedad cruza este importante arroyo. En el lugar se constataron varias irregularidades, según el informe del Mades de ese entonces. El recurso hídrico de esta ciudad, rodeado por varias industrias y viviendas que llegan hasta la ribera, sufre el deterioro progresivo en su calidad, producto de la inconsciencia y falta de acciones permanentes por parte de las autoridades.