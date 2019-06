Denuncian apropiación de celular en Penitenciaría de Misiones

Leite aseguró que no fue así ya que el aparato estaba en una bolsa transparente. A partir de entonces, uno de los guardias le habría quitado el teléfono sin querer devolvérselo. Ambas se lo pidieron para guardar donde correspondía, en unas casillas que hay antes de entrar junto a los internos.

Sin embargo, el director de la penitenciaria, Nelson Caballero, afirmó que ambas intentaron ingresar el aparato celular dentro de un zapato, informó la corresponsal de Última Hora, Mariela Rivarola.

“Existen cámaras donde se puede ver claramente. Aparte no es la primera vez que Leite viene de visita, sabe las reglas del penal”, aseguró el director.

“Las cosas cambiaron dentro del penal, mucha gente se quiere avivar para meter como sea las cosas y con una denuncia no me van hacer tener miedo. Los guardiacárceles hicieron bien su trabajo, no puedo llamar y autorizarles que entreguen el aparato, tengo que apoyarles cuando hacen bien su labor, caso contrario ya no tendrán confianza en mí”, agregó.

Por ultimo detalló que se labró acta y tal vez dentro de tres a cinco dias se le devuelva el aparato. En cuanto a Leite, el director penitenciario mencionó que se podrían tomar medidas como suspenderle las visitas por un mes, aproximadamente.

Las mujeres realizaron la denuncia en la Comisaría 1.ª de San Juan Baustita, Misiones.