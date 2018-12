Denuncian adulteración de informe y dudan que Cartes aparezca hoy

El ex gobernante había sido convocado para hoy, a las 9.00, tras haber sido citado por la ex funcionaria de la Seprelad, Raquel Cuevas, como parte de un informe remitido a la Fiscalía.

En medio de esta duda, el titular de la comisión Rodolfo Friedmann denunció ayer que el ex titular de la Seprelad, Óscar Boidanich, adulteró el informe al que hizo referencia Cuevas, en el que al final se le excluye totalmente a Cartes. Explicó que constataron con otros documentos que el informe fue modificado en varios párrafos donde se mencionaba a Cartes.

“La Comisión va a encargarle a sus asesores que hagan una revisión de todo eso. Bajo la presidencia de Horacio Cartes (se redactó el informe), y la Seprelad (estaba) a cargo de Óscar Boidanich”, señaló Friedmann a Noticias Paraguay. Agregó que con los nuevos datos es probable que sean citadas otras personas o se vuelva a convocar a quienes ya declararon ante la Comisión para que aclaren la denuncia de la adulteración del informe. “Hay una cantidad todavía importante de información con respecto a esto”, refirió Friedmann.

Igualmente, indicó que la Comisión tendrá hoy una reunión con asesores jurídicos para definir qué acciones tomarán. “No soy abogado, pero entiendo que estamos ante un hecho bastante grave, muy grave”, expresó el legislador.

El documento de la Seprelad había sido enviado a la Fiscalía en abril de este año pero se firmó ya en el 2017, quedando cajoneado varios meses.

Convocado. Aunque no está confirmada la asistencia de Cartes, están activados los dispositivos y se prevé un despliegue de seguridad, atendiendo al carácter de ex mandatario. “No tenemos ninguna confirmación previa”, señaló Friedmann, quien anunció la revisión del cuestionario.

Por su parte, el titular del Congreso, Silvio Ovelar, también fue consultado si recibió alguna nota o manejaba alguna información, y dijo que no había ninguna novedad.

No obstante, surgen varias versiones, partiendo del hecho de que los propios cartistas le recomiendan a su líder que no asista a la convocatoria. Supuestamente, el ex mandatario enviaría un abogado en su representación.

Asimismo, Friedmann volvió a defender la legalidad de la conformación de la comisión que él preside, y ratificó que las sesiones son abiertas y que él, al igual que todos los miembros, estará presente si Cartes decide asistir. En el caso que este último no aparezca, remarcó que respetan la investidura del ex mandatario y que no tomarán ninguna disposición alocada.

“Independientemente a que nos falten al respeto y nos quieran desacreditar, hay una investidura de un ex presidente, hay que respetar y lo vamos a hacer”, señaló.

Ante la pregunta de por qué no fue convocado el ex presidente Fernando Lugo, sostuvo que hay que entender que la convocatoria no es porque se abrió la cuenta en el 2011, sino que fue citado por la ex funcionaria de la Seprelad.

Celebró la designación del líder de bancada de Honor Colorado en Diputados, Basilio Bachi Núñez, en reemplazo de Walter Harms en la comisión. Trajo a colación que este último no presentó una renuncia formal.

“Es una contradicción que algunos diputados desacreditan la legalidad. Sin embargo, horas después nombran a un representante importante de su bancada para integrar esa comisión”, manifestó el senador Rodolfo Friedmann.