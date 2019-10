Denuncian por acoso a un docente de Veterinaria UNA en Concepción

Dos alumnas, que aseguraron haber sido víctimas del profesor, expusieron sus casos.

Una de ellas denunció haber sido supuestamente acosada en febrero de este año por parte del docente, cuando le presentó un trabajo práctico y al día siguiente debía rendir un examen final en su materia. De acuerdo con su relato, le manifestó al catedrático que de la calificación dependían otras asignaturas, y este le planteó a ella considerarle los puntos si salía con él.

“Me dijo que piense bien. Yo no acepté en ningún momento y de repente intentó besarme. Las puertas estaban abiertas y cuando escuchó que alguien se acercaba me dejó ir. Al día siguiente yo rendí, y al ver mi nota encuentro que me aplazó. Entonces, pido una revisión y me dijo que para él era una falta de respeto eso”, señaló.

El otro caso ocurrió el viernes de la semana pasada, mencionó la segunda víctima, que estaba repitiendo una asignatura, cuyo examen del segundo parcial tenía que rendir para habilitar el examen final, y si reprobaba iba a tener que recursar.

“Estudié mucho y estaba segura que iba a rendir bien, pero el profesor sacó otra cosa en el examen, no fue de acuerdo al programa de estudio. Ahí dije que no iba a pasar. Rendí mal. El profesor me dijo que no pasé y me desesperé, le expliqué mi situación”, contó.

La joven detalló que el docente la miró por un momento y luego le preguntó si estaría libre el fin de semana o el lunes para que se fuera a su casa, a la que incluso le explicó cómo llegar. Ella no supo qué hacer, así que les contó a sus familiares, con quienes después fue a formalizar la denuncia en la institución.

Carlos Doldán, presidente del Centro de Estudiantes de la facultad, indicó que en apoyo a las alumnas realizaron la manifestación, cerrando el acceso del predio universitario y colocando carteles de protestas en el portón. Agregó que piden la destitución del acusado porque existe una “disconformidad generalizada tanto en el plantel de alumnos como docente”.

Enfatizó que las medidas sobre el tema dependen de lo que resuelva el Consejo Superior Universitario de la UNA.

No obstante, el director de la carrera, Nelson Robledo, aseguró que se presentó una denuncia escrita a la Universidad en Asunción, y que va a ser estudiada recién el viernes de la próxima semana. Afirmó que ya se habló con el denunciado y que el mismo se puso a disposición para “arreglar y negociar con los estudiantes”.