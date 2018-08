Denuncia que en Argentina la dieron por muerta en aborto clandestino

Aida Núñez Rodas dijo que las imágenes que se difundieron como las de la supuesta víctima junto con su nombre completo fueron utilizadas por los medios para informar sobre el fallecimiento de esta mujer.

“Me fui una sola vez a la Argentina para a visitar a mi tía, pero nunca más estuve por allá. Las imágenes y los datos son míos. Cuando me enteré me sorprendí mucho. Me hizo enojar que se haya utilizado mi imagen, es una falta de respeto. Me utilizaron para mentir”, dijo la mujer a Última Hora.

Muerte por aborto clandestino

La mujer, oriunda de Cecilio Báez, comentó que ella tiene 32 años y es madre de cuatro hijos. Explicó que nunca fue sometida a ningún aborto. “Yo daría la vida por mis hijos, ellos son mi todo”, aseguró.

Aida Núñez Rodas dijo que se enteró del hecho luego de que personas del Movimiento Pro Vida, de Buenos Aires, se comunicaron con ella para advertirle sobre la utilización de sus datos.

“Es lógico que no estoy muerta, por algo estoy hablando. Yo nunca viví en los lugares que dicen. Yo fui a Moreno y nunca siquiera pasé por San Martín”, explicó.

La mujer comentó que esta tarde se reunirá con una familiar, que es abogada, para analizar las acciones legales. Señaló que presentarán una denuncia formal ante la Policía Nacional y el Ministerio Público.

La muerte de Liz

“Una mujer de 34 años murió por un aborto casero”, señala una publicación del pasado 14 de agosto del diario Clarín. En la nota se indica que la mujer ingresó al Hospital Manuel Belgrano de San Martín y de ahí fue llevada a Pacheco, por un cuadro de infección generalizada y porque dentro del útero tenía un perejil, planta utilizada para abortos naturales.

Embed Otra muerte por #abortoclandestino qué pasa por la cabeZa de un senador que votó en contra cuando sabe esto? Se nos mueren las pibas, no podemos con la tristeza #ElSenadoEsResponsable #AbortoalegalYa #seraley https://t.co/5kguARxiod — Periodistas Argentinas (@PeriodistasdArg) 16 de agosto de 2018

Como medida para proteger la identidad de la mujer fallecida, activistas decidieron llamar "Liz" a Aida Núñez Rodas.

“Cientos de personas se movilizan tras la muerte de una mujer por aborto clandestino en Pacheco”, señala otra publicación del mismo medio.

Otros portales de medios argentinos también se hicieron eco de la información, entre ellos: crónica.com.ar, página 12, perfil.com, eltrecenoticias.com.ar y medios internacionales como Telesur.

La supuesta muerte de Aida Núñez Rodas, más conocida como Liz, se viralizó en las redes sociales y causó indignación en los sectores sociales que piden la legalización del aborto. Muchos medios citaron al ex ministro de Salud, Daniel Gollan, como fuente.

Embed Lamentablemente, falleció otra mujer humilde por complicaciones producto de un aborto clandestino. Decenas de ellas hemos visto entrar a nuestros hospitales con cuadros sépticos y sabemos que, casi siempre, el desenlace será fatal. Es muy injusto. — Daniel Gollan (@DrDanielGollan) 14 de agosto de 2018

El pasado 9 de agosto, por 38 votos por el no y 31 por el sí, el Senado argentino rechazó el proyecto para legalizar el aborto hasta la semana 14 que había aprobado la Cámara de Diputados en junio. El debate sobre este tema causó la polarización de la sociedad Argentina.