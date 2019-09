Denuncia: Pacientes del IPS sin servicio de hemodiálisis por falta de agua

Los pacientes denunciaron lo ocurrido y resaltaron la gravedad de la situación, ya que debían realizarse el tratamiento de forma urgente por las consecuencias que podría ocasionarles la falta de una sesión de diálisis.

Le puede interesar: Enfermos renales denuncian que IPS adeuda por diálisis

Al respecto, Mario González, esposo de una de las pacientes afectadas, explicó que su esposa debía someterse de forma urgente a la diálisis. “Hay muchas personas que no pueden pasar de los días de por medio para hacerse el tratamiento. Porque o si no empiezan a tener juku'a (no pueden respirar). Ellos se tienen que hacer sí o sí. Muchas personas se tuvieron que retirar. Mi señora en cambio se pudo realizar”, manifestó.

Nota relacionada: La Corte declara inconstitucional el reglamento de hemodiálisis del IPS

Los pacientes del cuarto turno de diálisis del IPS filmaron cómo estaban esperando el tratamiento. Con relación a eso, la gerente de salud del IPS, Ruth Zayas, dijo que luego de que se repusiera el servicio se dializaron 28 personas, pero seis pacientes se retiraron del nosocomio. “Nosotros tuvimos un problema técnico, pero el servicio se repuso”, manifestó.

Lea más: IPS: Hemodiálisis nocturna es una opción para trabajadores

Zayas no dio detalles de cuál fue el desperfecto que se pudo dar y sugirió realizar la consulta al jefe de mantenimiento de IPS, José Coronel. “El inconveniente fue solucionado en la madrugada. Estamos teniendo mucha inestabilidad en el suministro de media tensión por parte de la Administración Nacional de Energía Eléctrica (ANDE)”, explicó Coronel.

Comentó que la media tensión generó un bloqueo del sistema y que por eso ocurrió el desabastecimiento del tanque número uno que sirve al bloque antiguo del hospital y en particular al sector de nefrología.