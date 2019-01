Denuncia a Llanes no es para amedrentar, alega abogado de McLeod

Al respecto, Villalba explicó a radio Monumental 1080 AM que el hecho de que reclamen el cumplimiento o denuncien la violación de la ley no quiere decir que sea un sistema para amedrentar la labor de Llanes. Afirmó que el objetivo es hacer respetar y cumplir las normativas.

Aclaró que la denuncia por daño patrimonial y extracción será presentada al Ministerio Público debido a que la interventora, “fuera de sus atribuciones”, dispuso descuentos en tasas municipales, pese a la existencia de una normativa que regula los mecanismos de exoneración.

“La ley dice que quien promulga las ordenanzas es el intendente, y ella no tiene la competencia de promulgar. Se causa un daño patrimonial y extracción porque se hicieron descuentos indebidos”, afirmó.

Refirió que Carolina Llanes debe regirse por la Ley 317/94 que regula la intervención municipal, y donde expresa que sus atribuciones solo se limitan a la dirección de personal y a la ejecución presupuestaria.

“Acá hay que recaudar, pero para recaudar no se puede exonerar. La exoneración no llega a lo que dice la ley y, eventualmente, es una violación clara”, sostuvo.

Villalba dice que "Llanes trabaja en secreto"

Villalba recordó que la normativa que regula la intervención municipal también expresa que los afectados, en este caso McLeod, deben participar del proceso; sin embargo, reclamó que Llanes, supuestamente, trabaja en secreto.

“Ella hace en total secreto todo el proceso de intervención y después nos dice que nos va a correr traslado para que podamos realizar nuestro descargo. Nosotros no podemos incidir en el resultado, pero sí podemos participar del proceso, y eso implica que queremos garantizar el principio constitucional de la defensa”, agregó.

En ese sentido, el letrado manifestó que Llanes, quien se desempeñó como jueza, confunde su papel en derecho penal y administrativo.

“Ella no está entendiendo su papel, porque ella piensa que está actuando en derecho penal. En el derecho penal todo lo que no está expresamente prohibido está permitido y en derecho administrativo todo lo que no está permitido, está prohibido”, justificó.

El representante de Sandra McLeod ratificó que la interventora actúa de manera incorrecta y reiteró que seguirán reclamando su labor en caso de identificar otros inconvenientes jurídicos.

Intervención "supera pesadillas" de Llanes

Por su parte, Carolina Llanes, desde que asumió el pasado 5 de diciembre, además de detectar varios hechos de corrupción que coinciden con informes de la Contraloría General de la República, también realizó una depuración de nóminas de funcionarios en la que desvinculó a los que nunca se presentaron a trabajar.

La ex jueza manifestó que lo vivido hasta el momento al frente del equipo interventor fue ampliamente superado por la idea inicial que tenía. Expresó que los hechos han superado su imaginación, que ni siquiera tiene en sus peores pesadillas.

Llanes también dijo que no se siente extrañada por los ataques que recibe por parte del clan Zacarías con la intención de amedrentarla a través de denuncias y ataques mediáticos.

La intervención tiene un plazo de 60 días y los resultados, luego, se deben elevar en un informe al Poder Ejecutivo. El documento puede recomendar hacer una denuncia, si correspondiese.