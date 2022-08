Denis cumplió 700 días de secuestro y familia denuncia desinterés del Gobierno

Al cumplirse 700 días de que el ex vicepresidente fuera privado de su libertad, Beatriz Denis brindó una conferencia de prensa donde instó al Presidente de la República a que de respuesta, dado que su gobierno no da “ningún tipo información sobre los secuestros”.

“No hay políticas de Estado impulsadas desde el Gobierno para que (los secuestrados) vuelvan a sus hogares. El Gobierno prioriza la política partidaria por encima de la seguridad de los paraguayos”, expresó tajante, a casi dos años del secuestro de su papá. No es la primera vez que las hijas del ex vicepresidente cuestionan la falta de voluntad del Gobierno para lograr la liberación de Óscar Denis, Edelio Morínigo y Félix Urbieta.

Beatriz Denis sostuvo que en todo este tiempo “la familia solo recibió discursos rimbombantes” de las autoridades, pero con “un contenido vacío”. “Papá no está con nosotras, don Félix no está con sus hijas y Edelio no está con sus padres”, manifestó con una voz entrecortada.

Denis fue secuestrado el 9 de setiembre del 2020 en un camino interno de una estancia en la ciudad de Yby Yaú, Departamento de Concepción.