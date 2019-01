Dening se fue desilusionado

“Me voy triste de Cerro Porteño por no poder demostrar lo que sé, pero son cosas del fútbol. El técnico nuevo (Fernando Jubero) sabrá por qué no jugué, él tiene sus jugadores, pero espero saber por qué no jugué. Me quedo con esa espina. Nunca me dijo por qué no me tenía en cuenta”, manifestó Emanuel Dening a Fútbol a lo Grande, por la 1080 AM.