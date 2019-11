Dengue ya afectó a 10.000 y piden no acudir al curandero

El Ministerio de Salud Pública advierte que se viene una gran epidemia de arbovirosis (dengue, zika y chikungunya) para el 2020. “Las características de la fiebre son diferentes. En dengue la fiebre es muy alta. En chikungunya no es tan intensa pero hay dolores articulares. En el zika inclusive la fiebre puede no existir”.

En el Hospital de Barrio Obrero es común que se reciban a pacientes graves, por acudir primero al curandero, admitió el doctor León.

“La fiebre es un síntoma de una patología infecciosa o no infecciosa. Son síntomas que hay que hacerle caso. No hay una posibilidad que un pico febril no sea algo por una alteración en el cuerpo. Deben ser atendidas por un personal de salud”.

Acudir al médico ñana, es algo muy arraigado en la cultura, incluso en las ciudades. “Llegan tarde, posteriormente fallecen. Y dicen que es culpa de nosotros (médicos)”, relató. La práctica incide en que cueste más recursos la recuperación del enfermo. Piden evitar también automedicarse.