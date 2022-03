Demanda de consultas se dispara en IPS con retorno a la normalidad

TESTIMONIOS. Lisa Figueroa contó que la semana pasada cuatro veces se quedó una hora y media esperando en el call center, pero cuando llegó su turno de agendar le colgaron. “Es una vergüenza, no puedo consultar porque no puedo agendar. Entonces mi descuento del mes es un robo”, se quejó.

Ante las insistentes quejas, el IPS publicó un flyer en Facebook y Twitter con los mecanismos de agendamiento que incluyen el call center, al 180 o al (021) 219-3000 desde el celular y al 0800-11-5000, desde la línea baja. También informaron que está disponible desde la web www.ips.gov.py en la opción MI IPS o el chat, que es la asistencia en línea en la web.

Los asegurados se sintieron indignados ante la publicación alegando que los canales mencionados siempre están colapsados o las ofertas habilitadas diariamente son ínfimas.

Julio Ojeda escribió que hace dos meses que intenta agendar un turno, pero la misión siempre falla.

“Cuando entra espero más de una hora y justo cuando me atiende y pido cita para oftalmología pediátrica me dice que llame a partir de las siete de la mañana. Y yo desde las seis de la mañana que intento entrar. Es una vergüenza, no puede ser que para agendarte te digan para tal hora llamar, se supone que deberían agendarte sí o sí sin importar la hora. Es una burla, es una vergüenza”.

Los relatos de las penurias de los asegurados son innumerables. También, Adalina Espínola escribió que cuando llamó al call center, le informada el sistema que estaba en la posición 19 con un tiempo de espera de tres minutos aproximadamente. Pero la espera se extendió a 53 minutos, para que de repente se corte la llamada.

“Esto parece un chiste, una broma, pero de muy mal gusto. ¡Qué manera de hacernos sufrir y de burlarse de nosotros. ¿Será que alguna autoridad del IPS se digna en leer por lo menos los mensajes de la infinidad de reclamos de los asegurados? ¿O no nos creen que realmente pasamos esto o no hay funcionarios trabajando en el call center? ¿O qué es lo que pasa?”, preguntó la asegurada.

Estos son solo algunos de los testimonios de los asegurados, que cada día intentan acceder a algo importante: una consulta médica.

ÚH se comunicó con el Departamento de Prensa y Comunicación Social del IPS, pero no dieron una respuesta oficial ni designaron un vocero para la entrevista sobre el tema del call center.



Sin alternativas de otras vías

Con la pandemia, el IPS dejó de operar con el método de números recuperados, que era la posibilidad de dar las citas no confirmadas a otros asegurados en ventanilla, tampoco sigue operativo el sistema del *152# (send) o la aplicación en el celular de MI IPS. Ahora con el retorno solo están operativos tres métodos: call center, desde la web MI IPS y el chat por el portal web.



Los asegurados del IPS denunciaron en redes las deficiencias del sistema de agendamiento.

Mi IPS no funciona. Nunca hay turnos disponibles supuestamente.

Karina Ortigoza

2 horas de espera. Si no se corta, ya no hay lugar disponible. Llamá mañana. O el médico salió de vacaciones, nadie cubre su lugar. Desastre IPS.

Carmen Aquino

Una porquería su call center, 2 horas llamando y cuando llega el turno te cortan. Un servicio pésimo que estamos pagando.

Gisela Ibáñez

Desde la web MI IPS no estoy pudiendo agendar turno. Y los demás medios tampoco funcionan para agendamiento.

Jazmín Riveros

Contraten más gente para el call center, imposible conseguir cita. Es una vergüenza, en serio, desde las 06:56 llamo y no ingresa la llamada.

Liz Martínez

Imposible ingresar. Imposible tomar turno.

Norma Méndez