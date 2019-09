Delegación de China cuestionó presencia de taiwaneses

El senador explicó que invitó a la delegación de Taiwán. “Hay que ser sinceros, Taiwán no forma parte de la Unión Interparlamentaria”, precisó el senador liberal.

Dijo que el reclamo de China más bien fue “un señalamiento sobre eso, pero no pasó a mayores”. La delegación de Taiwán al parecer no se molestó y siguió el desarrollo de las sesiones. Ulrich Lechte, miembro del Parlamento Federal de Alemania, en su rol de moderador solicitó que la discusión que podría generar el reclamo de los chinos se lleve a cabo en otro momento y no en el desarrollo de la conferencia, para poder continuar con las sesiones. La legisladora taiwanesa destacó la importancia del evento y restó importancia al reclamo. La delegación de China se negó a hablar sobre el punto con la prensa.