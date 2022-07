Del Pilar leyó su discurso, violó la norma y fue burlada

La diputada fue reclamada por sus colegas de la oposición pero ella ignoró las advertencias. “Y voy a leer, mi hija, y voy a leer completo porque yo no soy ilustradísima como vos y mientras uso mi tiempo voy a hacer de ella lo que me corresponde”, se justificó en respuesta a Kattya González.

Del Pilar hizo lectura hasta de las interjecciones en un discurso que fue preparado por alguien más para la sesión, y dijo que necesitaba una ayudamemoria. "Como hay muchos pensólogos, pergeñé también mi pensamiento y mi lectura a la situación que vivimos y ante un posible avasallamiento a la institucionalidad de la Fiscalía General del Estado para ubicar a un leal incondicional que ellos (por el oficialismo) hoy precisan, para pensar en una victoria, que no van a lograr", sostuvo.

Dijo que esto no es un juicio a la fiscala general, sino a Horacio Cartes. “Como la pandorga de cola de plomo no sube, el siguiente paso es ir por el que está enfrente. No importa con quién aliarse, no importa si son o no colorados, solo importa sacarles del camino a Cartes”, subrayó.

También se refirió a Cartes como “el tercer reconstructor del Paraguay”, considerada una frase reivindicativa de la dictadura, ya que los colorados califican como reconstructores a Bernardino Caballero, el primero, y Alfredo Stroessner, el segundo. “Al conseguir la designación (de "significativamente corrupto") festejaron y festejan. Pero yo, cuando pienso en esa designación, hasta estoy contenta, porque nuestro líder (Horacio Cartes) se va a quedar a trabajar netamente acá con nosotros, en el país donde él produce, donde él ayuda y donde da miles de fuentes de trabajo”, expresó.