Del 1 al 6 de abril será el primer paro laboral en Manufactura Pilar

La resolución ministerial, que lleva la firma del viceministro del Trabajo, Luis Orué, establece que el primer paro de la producción y, por ende, de los trabajadores, se cumplirá entre el 1 y el 6 de abril; mientras que el segundo correrá desde el 13 al 18 de mayo; y el tercera será desde el 17 y el 22 de junio.

Esta resolución tomó por sorpresa a los trabajadores, que se quejaron de que el Viceministerio no cumplió con las fechas solicitadas mediante una nota por el sindicato. La patronal hizo una propuesta diferente de fechas, también por medio de una solicitud por escrito.

Al respecto, el viceministro Orué explicó que concedió dos de las fechas solicitadas por los trabajadores, que corresponde a las semanas de mayo y junio, y no así con las fechas solicitadas en abril, que coincidían con los feriados de la Semana Santa.

“Ya suspendí el pedido de la patronal de iniciar el paro laboral en la semana del 25 al 29 de marzo, que solicitaba la patronal, por lo que decidí buscar una fecha intermedia a la propuesta de los trabajadores, que querían la semana del 15 al 19 de abril e iniciar el paro el 1 de abril, viendo la necesidad de la empresa de parar sus actividades laborales por el problema económico que le aqueja”, explicó Orué.

El inconveniente se suscitó cuando todas las fechas propuestas por los trabajadores coincidían con feriados nacionales por diferentes festividades. Esta medida no significaría un paro real de las actividades laborales, sino simplemente días no trabajados por los feriados, lo que no redundaría en beneficio de las finanzas de la empresa.

Los trabajadores, por su parte, manifestaron su sorpresa y preocupación por la fecha del primer paro fijada en la resolución y por el impacto negativo que esto tendría sobre la economía de los trabajadores, pues estiman que cerca de G. 350 millones dejarían de circular. Indicaron que realizarán una asamblea para estudiar las medidas a tomar.