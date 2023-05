Dejemos brillar a las mujeres

En esta ocasión me inspiraré o repetiré algunas expresiones del papa Francisco del libro La felicidad en esta vida, Buenos Aires, Origen, 2019. Necesitamos abrir mente y corazón, revisar los modelos, prejuicios, juicios y estereotipos vigentes. Desde la Iglesia doméstica, la atacada familia, debemos pensar en sociedades, empresas y convivencias diferentes. No hay una solución única, ni perfecta. Lo que hemos creído y construido hasta ahora no está funcionando. Hemos diseñado lo que es cómodo para los hombres y claramente nuestras sociedades, en todos los aspectos, deben ser optimizadas. Debemos tener la valentía de revisar el machismo. El enfoque de cupos obligatorios es un camino que quizás, a veces, sea el único, temporalmente, dista mucho de ser el mejor. En época de elegir equipos, o de sugerir candidatos, necesitamos una presencia femenina más incisiva en todos los ambientes. Nada de “machismo con faldas”, la mujer tiene una estructura diferente del varón, y se debe evitar asignar o preasignar roles estereotipados.