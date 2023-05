Dejando huellas

Arbitró partidos en la Primera B, Copa Paraguay y Reserva de la profesional (hoy, Sub 23). Además tiene en su haber varias participaciones en torneos Internacionales, como Copa Libertadores Foz de Yguazú-Brasil (2014), Copa Libertadores Asunción-Paraguay (2018), Copa Libertadores Manaos-Brasil (2019), Copa Libertadores Femenino Quito-Ecuador (2019), Sudamericano Sub 20 en Curitiba, Brasil (2012), Sudamericano Sub 17 Sucre, Bolivia (2013), y Juegos Odesur en Santiago de Chile. Además desde el 2021 es árbitra VAR, en donde ya integró equipos en la Primera División.

SÉPTIMA EN SUDAMÉRICA. Zulma Quiñónez se convirtió en la séptima mujer en liderar el grupo arbitral en el continente sudamericano en Primera División en la rama masculina.

La pionera en la región fue la venezolana Marisela Contreras, que lo hizo el 21 de diciembre de 1997, en un partido entre el Chacaco y Mineros de Guayana.

La siguieron Marta Toro en el fútbol de Colombia en 1999, Silvia Regina de Oliveira en Brasil en el 2003, Silvia Reyes en Perú en el 2008, Claudia Umpierrez en Uruguay en el 2016, Belén Carvajal en Chile en 2021 y Zulma Quiñónez en Paraguay en el 2023, la primera dama en dirigir en el fútbol paraguayo profesional. Aún quedan las ligas de Bolivia, Ecuador y Argentina.