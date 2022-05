Luis Cáceres, presidente de Guaireña, contó que el equipo cumplió sus expectativas pese a la eliminación en la Copa Sudamericana, donde terminó invicto.

“Lastimosamente no pudimos pasar a octavos. Hicimos un buen partido, tuvimos chances y no se pudo; no pudimos lograr esa diferencia que nos daba la clasificación. Terminamos invictos, una campaña muy digna, muy buena, donde el equipo nunca se achicó ante los rivales. Hicimos que la gente conozca la ciudad y el nombre del club”, dijo Cáceres en contacto con Fútbol a lo Grande (1080 AM). Pese a la eliminación, Guaireña se embolsó USD 120.000 como premio por el segundo lugar. “Es muy digno lo que estamos haciendo, pero dejamos en alto a la ciudad y al fútbol paraguayo”, remarcó Cáceres.