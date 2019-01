Paraguay lidera el ránking de los países más deforestados del continente con un 45% de áreas de desmonte.

Los últimos reportes indican que en el Gran Chaco americano 23.827 hectáreas de tierras forestales cambiaron para otro uso.

Otro dato preocupante es que el Estado solo posee el 20% de los bosques de todo el país; el resto se encuentra en manos privadas, esto de acuerdo con datos del Infona.

Recordemos que esta parte representa a más de la mitad (56%) de la superficie total del territorio nacional.

Esta situación motivó a una multitud de ciudadanos a manifestarse días atrás. La consigna era “Salvemos el Chaco”.

La movilización tomó a todos por sorpresa, desde medios de prensa hasta la clase política, que no tardó en minimizar las voces de protesta.

“Algunas de las imágenes que se comparten no son de Paraguay, hay que tener cuidado”, advertían las autoridades, pese a la notable evidencia de arrase de bosques que existe. La verdad que hasta ahora la respuesta del Estado, tanto del Ejecutivo como de otras instancias, es casi nula.

Desde el Ministerio del Ambiente se negaron a responder al pedido de suspensión momentánea de cambio de uso de suelo en la zona.

Incluso ponen siempre en duda los reportes de los ambientalistas. Pero tampoco cuentan con información oficial al respecto, al menos datos actualizados.

El ministro del Ambiente, Ariel Oviedo, habló de evitar “especulaciones o malas interpretaciones”. Encima, el Ejecutivo desconoce qué ocurre con el 24% de los bosques.

La inacción es tal que pese a que existe la normativa de deforestación cero en esta parte del país, solo en 2017 se arrasó con 2.000 hectáreas boscosas.

Más allá del uso de la tecnología y de más control, no existe una nueva propuesta gubernamental en materia legislativa para paliar este flagelo.

Fueron los mismos ciudadanos quienes, como parte de la campaña, presentaron una nota al presidente de la República exigiendo una ley de deforestación cero que incluya a la Región Occidental. Pues, hasta ahora, la única existente solo abarca a la Oriental.

En pocos días, los jóvenes líderes de la propuesta juntaron decenas de miles de firmas.

Junto con la tibia reacción oficial, está también la respuesta de un sector del Partido Colorado y de personas interesadas del ámbito productivo, quienes incluso niegan que exista deforestación y desconocen el alarmante cambio climático a nivel mundial.

La evidencia está y poco importa ya lo que digan los sectores interesados o el Gobierno, que no quiere más protestas masivas.

Un senador colorado y ex ministro de Cartes compartió en las redes un artículo que indica que los ciudadanos en discordia con lo que ocurre en el Chaco desconocen la realidad del lugar porque no viven allí. Sin embargo, si la evidencia científica está, no es necesario residir o estar cerca del lugar. Así como no hace falta haber vivido en la era Mesozoica para conocer la existencia de los dinosaurios en el pasado.

Que no nos sorprenda que en un futuro cercano las vacas pasten en el patio de las instituciones educativas de la Región Occidental, como ya ocurrió con la soja plantada a centímetros de las escuelas públicas en la zona Oriental.