Definen los últimos cupos

Los juegos desde las 20.45: Ypacaraí vs. Villeta (Club 24 de Mayo), Yby Yaú vs. Horqueta (Municipal de Yby Yaú) y San Bernardino vs. San Juan Bautista (Estadio Municipal de San Ber).

En la ida, los marcadores fueron: Villeta 1-2 Ypacaraí, Horqueta 6-2 Yby Yaú y San Juan 3-3 San Bernardino. No hay diferencia de goles. En caso de igualdad de puntos, la definición será por penales.

El sorteo para las finales del Nacional será en la Gobernación de Alto Paraná este lunes 11 (a las 12.00).