Déficit fiscal vs. reformas

Se podría pensar que el rechazo a duplicar el déficit fiscal en épocas de caída de la economía es ponerse en contra de políticas anticíclicas. Si es solamente o mayoritariamente para aumentar aún más los salarios públicos en cleptocracia, ineptocracia y nepotismo, claro que está mal ese aumento desmesurado del déficit fiscal, más aún cuando gran parte de las remuneraciones públicas a alto nivel ya son siderales y peor aún si en ese aumento no se establece expresamente por ley que deberá destinarse solo a obras de infraestructura vial, de viviendas populares y de mejores escuelas. Esto originó la siguiente discusión técnica entre economistas compatriotas, publicada en redes sociales:

OPINIÓN DE VERÓNICA. Al respecto la economista compatriota Verónica Serafini, trabajando en el sector público y privado local, afirma que aun cuando no se utilice ese aumento desmesurado de remuneraciones ya siderales en Presupuesto público, no es bueno incrementar el déficit fiscal para justificar un crecimiento con la misma matriz productiva, agotada en su capacidad de generación de empleo de calidad. En Paraguay, el crecimiento por sí solo no genera beneficios amplios para la población. Durante 15 años hasta 2018, la tasa de crecimiento fue relativamente alta; sin embargo las tasas de empleo, pobreza y desigualdad están algunas con tendencia a empeorar y otras en estancamiento. En cualquier caso, siempre hay que hacer una evaluación ex ante sobre a quien va a beneficiar y quien va a financiar la política anticíclica.