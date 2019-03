Deficiencias en infraestructura y educación acentúan pobreza

Según los últimos datos de pobreza monetaria y distribución de ingreso, difundidos por la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos (Dgeec), la incidencia de la pobreza extrema aumentó entre 2017 y 2018, de 4,4% a 4,8%, así como la brecha de la pobreza total: De 32% a 32,8%. Este último indicador significa que el ingreso promedio de los pobres no alcanza a cubrir el 32,8% del costo de la canasta básica de consumo.

Si bien son leves las variaciones tanto en pobreza extrema (situación de la población cuyo ingreso mensual per cápita no logra cubrir el costo de una canasta mínima de consumo alimentario) como en intensidad de la pobreza total, estos indicadores no reflejan un impacto significativo del crecimiento del producto interno bruto (PIB) en los grupos menos favorecidos del país.

A criterio de la economista Verónica Serafini, del Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya (Cadep), queda así en evidencia el débil vínculo entre la situación macroeconómica y la pobreza del país. “La pobreza se reduce con la combinación de crecimiento y redistribución. El problema en Paraguay es que no hay redistribución, por eso la desigualdad permanece alta y el crecimiento tiene un escaso derrame debido a una estructura productiva centrada en la exportación de bienes de escaso valor agregado y de baja capacidad multiplicadora en el empleo y los ingresos”, recalca.

Menciona a los bajos niveles de educación, particularmente en la cobertura de la educación media, entre las principales causas de pobreza. En este sentido, denuncia que además de estar lejos de universalizar la cobertura en los jóvenes, en los últimos años aumentó el analfabetismo.

“La cobertura de los programas educativos para adultos es bajísima frente a las necesidades y son adultos que todavía tienen en promedio unos veinte o treinta años de vida laboral”, agrega.

Recuerda además que, en el sector rural, la desigualdad de la tierra ubica a Paraguay como uno de los países con mayor desigualdad en el mundo.

El economista Luis Berino se refiere, por su parte, a la casi nula infraestructura que afecta a departamentos como Alto Paraguay y Canindeyú, ante lo cual la población rural queda fuera de mercado, al encarecerse los costos de producción y comercialización.

“En lugares donde no hay carreteras, las inclemencias del tiempo aíslan a las zonas y se hacen improductivas o poco rentables para la actividad económica”, destaca.

En cuanto a la brecha de la pobreza, reconoce que el control de la inflación es conveniente para el país, pero beneficia a personas que disponen de una corriente constante y continua de ingresos, que no es el segmento de extrema pobreza. “No es que no acceden a una canasta mínima por subida de precios, sino porque no tienen medios para acceder”, explica.