Defensor y ministro de Defensa van hoy al Congreso a hablar del SMO

La cita está marcada para las 9.30. El defensor Godoy explicó que presentarán la reglamentación que surge a partir de la decisión del Consejo Nacional de la Objeción de Conciencia.

Entre los principales puntos de la reglamentación, el defensor puntualizó que contemplan el derecho que tiene el objetor a presentarse y hacer un trabajo a favor del Estado de 480 horas en el caso de que no esté estudiando una carrera universitaria. Mientras que fijan que sea 240 horas para aquellos que no están cursando ningún estudio.

Se le excluye a los bomberos y a todos aquellos que realizan actividades voluntarias (a favor de Estado o de organizaciones civiles sin fines de lucro). Se presentan y retiran de manera gratuita el carnet.

Además están los jóvenes que están buscando trabajo o que dicen que no tienen tiempo porque tienen trabajos informales. “Se declaran insolventes y retiran su carnet de manera gratuita. Hacen una declaración jurada. No hacen el servicio civil. Tampoco pagarán según lo que establece la Ley 4010/13 y la reglamentación”, aseveró.

Finalmente, la reglamentación contempla aquellos casos de jóvenes con capacidad para pagar la multa en dos etapas de G. 200.000 hasta completar G. 400.000. “La verdad que es así (el pago es a conciencia). Lo que busca finalmente la ley y el espíritu del Consejo Nacional de Objeción de Conciencia es que el objetor venga con su conciencia a establecer sus responsabilidades y sus compromisos.

Se excluye a aquellas personas con discapacidad.

Habrá un periodo de 6 meses para la inscripción, organización de trabajo y la socialización. “Empezamos a arrancamos a aplicar la Ley en toda su expresión”, significó.

Sobre toda la polémica que se generó en torno a la idea de multar o restringir la expedición de registros de conducir y pasaporte a aquellos jóvenes que no cumplen con el mandato constitucional, Godoy dijo que no hay forma de establecer presión. “Se rechazó por unanimidad. La ley dice que no podrá tener ningún efecto punitorio (sobre la posibilidad de aplicar multas)”, indicó. Responsabilizó a Defensa de difundir información de la multa. “Le dije al ministro de Defensa que no traten de imponer la ley de 75. 30 veces le dije. Y después me tiran el muerto. No fui el que promocionó la multa”, dijo.