Defensor, envuelto en grave amenaza a diputados, ya avergüenza al cartismo

Los agentes estuvieron –como nunca había sucedido antes– dentro de la sala, labrando acta de la denuncia. Kattya advirtió que todos los que firmaron el libelo acusatorio están en peligro, basándose en información de una fuente confidencial y en un video que expuso ante el pleno, donde se escucha a Godoy amenazando con una demanda a todos los diputados acusadores.

Hay más de 50 causales en contra del defensor, entre las más graves se encuentra una denuncia de un negociado con cobros irregulares a los objetores de conciencia, para lo que se montó todo un esquema de recaudación, incluso con metas para cada funcionario. Godoy tiene encima denuncias de escandalosos casos de corrupción y de maltratos

El cartismo no dijo ni una sola palabra y fue retirándose de la sesión. El líder de la bancada de Honor Colorado, Basilio Bachi Núñez, afirmó a ÚH que no apoyarán el juicio político, pero nadie más se animó a defender a Godoy, como sí antes de este hecho.

Kattya también contó que el defensor lidera un plan que tiene como fin implantar droga a los diputados. “Hemos recibido información fidedigna de que han averiguado los datos de nuestros vehículos y de nuestros familiares con la intención de plantar droga, por eso tiene que ver con la seguridad de la Cámara también”, manifestó la legisladora.

En el video, Godoy amenaza con una querella, desconociendo que acusar mediante un libelo es una facultad constitucional de los diputados. “Esto que presentó como libelo acusatorio la torpe de Kattya González. Está hablando de una nena violada y de un desaparecido, cuidado, estamos hablando de 15 asociaciones de víctimas del stronismo. Qué lo que nos queda, que una escribana tenga todas las estupideces que va a decir y posterior a eso, una demanda civil, una querella criminal al rollo. No importa que dure 10 años, pero ese su G. 9.000 millones que tiene de su patrimonio le voy a sacar todito, voy a trabajar en esa demanda como si fuera la demanda de mi vida”, aseveró el defensor.

JUICIO. El escándalo obligó al presidente Carlos López a adelantar la sesión para el juicio político para el próximo lunes, a las 14:00. El pedido fue de Norma Camacho, del PEN.

González reveló que la de amenaza es en contra también de la abogada Diana Vargas, quien presentó una denuncia penal por corrupción contra Godoy. “Si la investigación se hace de manera correcta van a poder saber quiénes el día de hoy solicitaron informes sobre nuestros vehículos, además de la denunciante Diana Vargas. Pedimos protección y no hay garantía para llevar adelante este proceso de juicio político”, sentenció.

La oficialista Jazmín Narváez, líder de su bancada, transmitió su solidaridad con los afectados y aseguró que son incorrectas las amenazas de Godoy. La diputada votó por su reelección y su postura es clave para conocer la línea de Fuerza Republicana. También Hugo Ramírez exhortó a Godoy a pedir disculpas a las diputadas y dijo que incluso debe ser expulsado del Partido Colorado.

La diputada Rocío Vallejo, de Patria Querida, se dirigió a los miembros de Honor Colorado. “Hasta dónde lo acompañan Honor Colorado, qué postura tienen las mujeres de la bancada sobre los atropellos a funcionarias”, recalcó.

Kattya detalló que son seis personas las amenazadas en total, incluyéndola, y son la senadora Desirée Masi, el defensor adjunto Rafael Ávila, la abogada Diana Vargas y las diputadas Celeste Amarilla y Rocío Vallejo.

“Si a mi hija le tocás, yo te voy a matar”

La diputada liberal Celeste Amarilla hizo una fuerte intervención durante la sesión, refiriéndose a las informaciones reveladas por Kattya González de que el defensor Miguel Godoy amenaza la seguridad de los diputados que impulsan su juicio político y sus familias. “Godoy no sabe con quién se mete. Si a mi hija le tocás, Godoy, yo te voy a matar, personalmente, así me vaya al Buen Pastor, 70 años, pero no me voy a ir porque le voy a coimear a todos los fiscales y jueces, como hacen ustedes, y voy a salir, pero a vos te voy a matar. Y si a mí me tocás, mi hija te va a matar o mis hermanos. Ninguno te va a dejar vivo, después se arregla, plata nomás es. Cuidado conmigo, porque no vas a salir salvo”, advirtió la legisladora.

Antes además refirió que el defensor tiene desórdenes de conducta. “Le voy a hablar más fuerte a este gordo adicto. Que meta su cocaína en la oreja. No le tengo miedo”, exclamó. Igualmente, acusó al cartismo de tener cupos en la Defensoría. Mencionó a Martín Arévalo, Miguel Cuevas, Raúl Latorre, Pedro Alliana. “Así compra su perdón el defensor”, indicó.