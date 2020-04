Defensa rechaza ataques a militares

El ministro de Defensa, Bernardino Soto Estigarribia, rechazó los ataques contra los militares apostados en la línea fronteriza y consideró que las declaraciones vertidas por el gobernador de Amambay, Ronald Acevedo, y el intendente de Pedro Juan Caballero, José Carlos Acevedo, no condicen con la investidura que les otorgó el pueblo.

“Lamento la actitud de los dos, cuyas expresiones fueron muy agresivas y desconsideradas hacia una institución”, dijo Soto defendiendo la presencia de las FFAA en la zona para evitar el ingreso de extranjeros ante la crisis sanitaria por el coronavirus.

Sostuvo que las FFAA están cumpliendo la misión con el cierre de frontera tal como establece el decreto presidencial. Están realizando actividades de control y circulación en la zona.

Las autoridades locales llegaron a amenazar con desalojar a los militares, a quienes trató de contrabandistas y de sobrepasar la autoridad de esa zona del país.

El ministro de Defensa conversó con ambos para apaciguar los ánimos y evitar una mayor confrontación que pueda afectar el control sanitario.

“Me he comunicado con el gobernador expresándole mi preocupación por el tono de su discurso. Él me ha manifestado algunas inquietudes, pero no se pueden tolerar expresiones ofensivas”, significó el ministro.