Insistieron este viernes en la entrega de informes recabados hasta el momento en la intervención, informó el corresponsal de Última Hora Edgar Medina.

“Queremos que nos explique los trabajos que se están realizando”, manifestó González, en tanto que Cabral afirmó que “constantemente le están pidiendo la entrega de los documentos”, sin recibir respuesta.

Ambos coinciden en que es un derecho constitucional el acceso a los documentos.

“El artículo 5 de la Ley 137/94, que reglamenta la intervención, establece claramente que los representantes de los intervenidos tienen que tener total acceso a todas las actuaciones realizadas, tanto por la interventora como por el equipo de interventores”, explicó a los medios Eduardo González.

Refirió, además, que el equipo interventor no está conformado por funcionarios de la Auditoría General del Poder Ejecutivo, por tanto, reclaman que no pueden ejercer funciones de auditoría. Alegó que son funcionarios del Instituto de Previsión Social (IPS) y el Fondo Ganadero. “Están trabajando en forma irregular y no nos dejan ejercer la defensa”, argumentó el letrado.

El primer intento de intimación lo hicieron el pasado miércoles, cuando Carolina Llanes anunció en rueda de prensa la puesta en marcha de la renovación de contratos de trabajadores de la Comuna esteña.

Piden informes hasta de sus tuits

Cristian Cabral, otro de los abogados de McLeod, criticó duramente a Llanes con relación a las publicaciones que hizo desde su cuenta de Twitter sobre el proceso que lleva adelante.

“Pedimos que ella nos responda a qué se refiere con eso”, reclamó. Citó que tuiteó afirmaciones tales como: “Ellos son capaces de cualquier cosa”, y “Todo es de película, pero película de gánster”.

Cuestionó asimismo que la interventora se pase tuiteando durante las horas de la intervención y repitió lo mismo que en el primer intento de intimidación a la interventora.

Cabral da por hecho que Carolina Llanes ya tiene el dictamen en el que recomienda la destitución de la intendenta de Ciudad del Este.

Supuesto daño patrimonial

El representante legal de McLeod Cristian Cabral mencionó que realizarán una denuncia en contra de la interventora por haber sostenido, previo a su dictamen, la existencia de supuesto daño patrimonial en la administración de la intendenta separada de su cargo.

“Los hechos punibles ya están. Estamos reuniendo las pruebas para hacer una demanda por calumnia y difamación”, expuso.

No dejó pasar el hecho de que el jefe de Estado, Mario Abdo Benítez, haya realizado una visita al municipio durante la intervención, la cual calificó de “innecesaria”.

Entretanto, Carolina Llanes ya tiene dos denuncias en su contra ante el Ministerio Público. Una es por usurpación de funciones, realizada por parte de los funcionarios cuyos contratos no fueron renovados tras la depuración de nóminas de los jefes y directores del municipio, en la que 93 trabajadores, en total, fueron desvinculados.

La otra denuncia es por un supuesto hecho de producción mediata de documentos públicos de contenido falso, impulsada por un grupo de concejales de Ciudad del Este.

Llanes se instaló en la sede comunal para investigar 16 puntos de las denuncias presentadas por la ciudadanía y los ediles, entre ellas, una malversación de fondos de más de G. 30.000 millones. La intervención tendrá una duración de entre 60 y 90 días.