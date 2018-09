Defensa de González Daher cuestiona actuación fiscal

Las abogadas Sara Parquet y Cecilia Pérez Rivas cuestionaron la actuación del fiscal René Fernández tras la imputación por enriquecimiento ilícito, declaración falsa y lavado de dinero contra el ex senador Óscar González Daher y su hijo Rubén González Cháves. El agente pidió además la detención de ambos.

Parquet, representante del ex legislador luqueño, consideró que “es una barbaridad” la medida. “Está hecho el pan y circo para la gente”, expresó en Monumental 1080 AM. Sostuvo que el fiscal Fernández utilizó un informe confidencial de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) que no puede ser usado como prueba.

Alegó que recién estaban deslacrando dicho documento cuando ya salió la imputación contra González Daher e hijo. Además, afirmó que el representante del Ministerio Público copió y pegó el informe sin haber verificado.

Lea más: Óscar González Daher se entrega a la Justicia

Señaló que tanto el ex senador como el actual concejal luqueño estaban a disposición de la Fiscalía. Incluso al enterarse de la imputación, ambos contactaron con la defensa para preguntar si se podían presentar.

Por su parte, la abogada Cecilia Pérez, defensa del hijo, criticó que el investigador haya citado para una audiencia indagatoria, pero finalmente los imputara y ordenara la detención. Aseguró que no había peligro de fuga, por lo que no se explica el pedido realizado por la Fiscalía.

Nota relacionada: Fiscalía imputa a Óscar González Daher y ordena su detención

Además, indicó que la defensa se enteró de la imputación por los medios de prensa. Esperan que el ex parlamentario y su hijo puedan ser puestos a disposición del juez Humberto Otazú, quien admitió la imputación.

“Ya comenzamos mal”, expresó Pérez Rivas. “Vamos a ver qué dice el juez”, agregó mientras esperaban que el fiscal Fernández tome la declaración a su cliente.

González Daher y su hijo se entregaron apenas una hora después de que haya salido la imputación. El ex legislador colorado había renunciado a su banca a fines de agosto debido a la presión ciudadana que protestaba en su contra por los casos de corrupción que se le endilgaban.

En el período anterior había sido destituido por el escándalo desatado tras unos audios filtrados del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) que mostraban una trama de corrupción cuando González Daher era titular del órgano. Por el caso, fue imputado por por cohecho pasivo agravado, tráfico de influencias y asociación criminal.

Posteriormente volvió a ingresar al Parlamento, por la lista sábana, pero saltó el caso de la inmobiliaria Príncipe di Savoia que figura como propietaria de varios inmuebles en estado de evasión de impuestos. Aunque la abogada Parquet aseguró que el dirigente luqueño puede justificar sus bienes.