Defensa de Dalia denuncia a fiscales y a funcionario de Aduanas

Estigarribia denunció por la presunta comisión de varios hechos punibles a los fiscales Marcelo Pecci y Osmar Legal, así como al ex director de Migraciones, Alexis Penayo, informó la periodista de Última Hora Liz Acosta.

Los tres fueron denunciados por omisión de evitar un hecho punible, asociación criminal, omisión de aviso de un hecho punible, producción de documento no auténtico, alteración de datos relevantes para la prueba, uso de documento de contenido falso, resguardo de las actuaciones en la etapa preparatoria, persecución penal a inocentes, obligación de denunciar y violación de la presunción de la inocencia.

El abogado de la empresaria Dalia López, ya había denunciado que el ex director de Migraciones, Alexis Penayo, no fue convocado a declarar en la causa que investiga la supuesta red de falsificación de documentos que dejó con arresto al ex jugador de fútbol Ronaldhino. Señaló que fue privilegiado por su amistad con uno de los fiscales.

De acuerdo con una planilla del Ministerio Público, desde el 2004 Penayo es asistente fiscal, por lo que, según Estigarribia, es llamativo que no se lo involucre en la investigación.

Con cargo de asistente, fue comisionado en el 2018 a la Dirección de Migraciones.

Sin embargo, Sebastián Medina, uno de los supuestos gestores de los documentos de contenido falso, complicó al ex titular de Migraciones.

Medina declaró que al percatarse de que eran irregulares los documentos que se les gestionó en Identificaciones, fue a un funcionario del Ministerio del Interior, Anastasio Ojeda, que contactó con Alexis Penayo.

Dalia López sigue presentando acciones ante la Justicia desde la clandestinidad. La empresaria se encuentra con rebeldía y orden de captura dictada por el juez Gustavo Amarilla, el pasado 7 de marzo, por pedido de los fiscales Marcelo Pecci, Alicia Sapriza, Federico Delfino y Osmar Legal.

Se solicitó la captura debido a que la mujer no se presentó a declarar ante el Ministerio Público, en la causa que investiga los documentos falsos del ex jugador Ronaldinho y su hermano Roberto De Assis Moreira.