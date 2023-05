Defensa acudió a la Corte para libertad del ex candidato

La defensa sostiene que la prisión preventiva dictada por el juez de Atención Permanente, Yoan Paul López, es ilegal, porque se dictó sin que se admitiera primeramente la imputación en su contra.

Es decir, que no hubo una causa abierta, ya que recién el lunes 8 de mayo el juez de Garantías del caso, Julián López, admitió la imputación en su contra por varios hechos punibles.

La defensa dice que no basta una simple imputación para aplicar una medida cautelar. Cita el artículo 304 del Código Procesal Penal, que apunta: “Sin embargo, no se podrá solicitar ni aplicar una medida cautelar si no existe previamente un acta de imputación fundada”.

Afirma que para que el acta de imputación se encuentre fundada, debe pasar necesariamente por el control de legalidad, ante un juez de Garantías, lo que no se realizó en este caso.

Con ello, apunta que la prisión preventiva que soporta Paraguayo Cubas es ilegal y que corresponde admitir la garantía constitucional y disponer su inmediata libertad.

Menciona finalmente varios artículos constitucionales y legales, por lo que finalmente solicita se haga lugar al pedido de la defensa.

El pedido debe ser estudiado por los ministros Carolina Llanes, Luis María Benítez Riera y Manuel Ramírez Candia, que integran la Sala Penal de la Corte.