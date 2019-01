“Defender esta camiseta será lo máximo”

El defensor central (33 años) firmó contrato por dos años con la entidad azulgrana y llega tras unos seis meses difíciles. “Para mí, llegar a Cerro Porteño es dar un paso adelante en mi carrera y vengo a darlo todo. Pasé seis meses muy complicados en mi club anterior (Independiente de Avellaneda) y tener esta opción es increíble para mí”.

LLEGA BIEN. Teniendo en cuenta que el torneo Apertura arranca la próxima semana, el jugador hispanovenezolano fue consultado si llega como para jugar: “Esa es una decisión del técnico. Vengo de estar seis meses apartado y entrenando por mi cuenta, pero creo que acá hay un grupo que trabaja muy bien y van a hacer que pueda llegar en las mejores condiciones para el arranque del torneo”.

Por último, la Grulla (como lo conocen) se refirió sobre el punto de que lo encasillan como un jugador violento: “Siempre me he caracterizado por ir con todo, con mucha fuerza, pero no me considero un jugador violento. Es mi estilo y no lo voy a cambiar”.

el tercero. Antes de Amorebieta, dos españoles defendieron la azulgrana, siendo el último Daniel Güiza (del Clausura 2013 al Apertura 2015). El primero fue el defensor Gustavo Adalberto Cañete (1997 a 1998), nacido en Salamanca.