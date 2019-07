Declaración jurada seguirá sin ser pública por decisión de Diputados

La propuesta se había iniciado en la Cámara de Senadores, en donde establecieron que todos los datos de los funcionarios públicos, incluidos los legisladores, con respecto a sus bienes, se de a conocer de manera pública por la Contraloría General de la República en su página web y en todos los medios disponibles y de fácil acceso para la población.

Sin embargo, esto fue rechazado totalmente por los Diputados, quienes prefirieron quedar con la versión que establece que el acceso a los documentos debe ser por medio de una orden judicial.

La modificación que realizaron en la Cámara Baja es que se incluye a las personas o empresas concesionarias o contratistas del Estado.

Una de las primeras que se expresó en contra de la iniciativa fue la liberal Celeste Amarilla, quien sostuvo que su postura va a ser en contra de lo que la prensa quiere, porque la propuesta per se es violatoria de los derechos privados de las personas, de su información privada. “Cualquiera va a poder acceder a nuestros datos en un país donde no le podemos ganar ni a los motochorros, creo que esto es comprometedor, dar los datos de miles de paraguayos. Exponer los datos. El resto de las personas no tienen por qué saber del patrimonio de nadie. No estoy autorizada a dar los datos de mis familiares”, aseveró.

DISPARATE. En el mismo sentido se expresó su correligionario Édgar Ortiz, quien calificó a la normativa de disparatera. “Esta es una ley frescolina, vamos a ser sinceros, porque nosotros no somos administradores de gastos y digo que es disparatera, porque si me dedico a la mafia es evidente que no voy a poner mis bienes mal habidos para que la gente sepa”, remarcó.

Otro que optó por ratificarse en la versión Diputados, porque la del Senado fue presentada por un legislador suspendido (Paraguayo Cubas), fue el cartista Basilio Núñez, quien sostuvo que la inclusión de las empresas proveedoras del Estado traerá transparencia. “Es un proyecto que todos sabemos es originario de un legislador que ahora fue suspendido, donde prácticamente deja libre el acceso a los bienes que tenga una persona”, argumentó.

En cuanto a los que defendieron la versión del Senado, se manifestaron Kattya González, Jorge Ávalos Mariño y Sebastián Villarejo, que coincidieron en expresar que “es el momento de aggiornarse a los nuevos tiempos en el convencimiento que siempre que exista más transparencia, se puede luchar de una mejor manera contra la corrupción”. La normativa pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación o veto.