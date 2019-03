Decana sería imputada por lesión de confianza

Para el agente, hubo daño patrimonial en la adjudicación para construir un bloque en esa institución. “Contrataciones Públicas dice que ‘para evitar un perjuicio mayor al Estado’ ordenó que se suspenda la licitación y ante la irregularidad de la firma de una adenda que no correspondía porque se adjudicó mal”, citó. A su vez, corroboró que la póliza de seguro no cubre la reposición de dinero anticipado, en virtud a que la firma adjudicada no incumplió cláusula del contrato.

Quiere escuchar –dijo–, en boca de la propia decana, “cómo va a recuperar” el dinero desembolsado. “Quiero saber cuál va a ser la herramienta para recuperar este dinero”, señaló al agregar que la adjudicación “se hizo mal”.