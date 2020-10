Se trata del Convenio de Financiación para el Programa de Apoyo al Sistema de Protección Social Paraguayo Vamos. La cooperación es de un total de 48 millones de euros, de los cuales 43 millones serán destinados al Presupuesto General de la Nación y de ahí distribuidos a los ministerios correspondientes, y 5 millones de euros asignados al trabajo con la sociedad civil.

Con el visto bueno de prácticamente todas las comisiones, excepto la de Equidad y Género, que no pudo tratar este punto por falta de cuórum, el proyecto ya estaba a punto de ser aprobado. Sin embargo, el senador Enrique Riera intervino y manifestó su desacuerdo, debido a que uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible asumidos por Paraguay frente a las Naciones Unidas es el de la "igualdad de género". El préstamo pretende colaborar con el país en el cumplimiento de este y otros objetivos ya asumidos por el Estado.

"Voy a contar una anécdota, a riesgo de ser tratado de gorila, primitivo o Pedro Picapiedra: Viajé a la Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), me senté con ellos y les dije: 'Estamos muy agradecidos con las donaciones no reembolsables, pero quiero que me digan cuántos géneros hay reconocidos por la Unesco'. Una señora muy seriamente me dijo: 'Más de 162'", contó el legislador colorado.

"Cuando me dijeron que había 162 géneros dije yo: 'O sea que si una sociedad le asigna a un joven el papel de un perro, ¿qué es?' 'Un transperro' me dijo. Me dijo con toda la seriedad. Fantástico, dije, la libertad llegó a extremos difíciles de entender", añadió el legislador.

Tras escuchar a Riera, el senador Antonio Barrios incluso dio a entender que se le ocultó información a la comisión de Salud Pública del Senado sobre este préstamo. "Lastimosamente la parte de la adenda estaba como escondida dentro del archivo y si eso estaba como igualdad de género, estoy en total oposición y creo que no pudimos debatir esa parte en la comisión y nuestro dictamen no iba a corresponder con el que tenemos hoy", dijo el legislador de la ANR.

Por su parte, la senadora Blanca Ovelar respondió que si hay funcionarios calificados, "no hay organismo internacional que te imponga su agenda". Advirtió que la cooperación internacional es así "desde que existe" y depende de los Estados dejarse o no influenciar. Esto también fue señalado por Rodolfo Friedmann, quien dijo que no es posible tener una discusión tan compleja "por dos palabras" y solicitó la aprobación del préstamo.

Los senadores Patrick Kemper (Hagamos) y Sergio Godoy (ANR) solicitaron la postergación del debate para aclarar a qué se refiere la inclusión de la "igualdad de género" dentro del proyecto. La propuesta necesitaba 23 votos para avanzar, pero solo consiguieron 20, por lo cual no se postergó el tratamiento.

"Presenten un proyecto para salir de acuerdos internacionales"

La senadora Esperanza Martínez (Frente Guasu) desafió a sus colegas a presentar proyectos de ley para sacar al Estado de los acuerdos y convenios internacionales ya firmados en los cuales se menciona la palabra género o se contempla la igualdad de género.

"Entonces así sí vamos a ser coherentes. Salgamos: Hagan una propuesta para que Paraguay se retire de los Objetivos del Milenio. Salgamos de todos los acuerdos y vivamos en la isla rodeada de tierra como dice Roa Bastos y seamos los puros impolutos, porque acá no nos metemos con el género porque es una mala palabra", ironizó la parlamentaria y ex ministra de Salud.

Tanto ella como su colega Desirée Masi (PDP) recordaron que el proyecto en cuestión ya está en ejecución. Masi advirtió que el programa incluso fue diseñado por el gobierno de Horacio Cartes, del cual Enrique Riera fue ministro de Educación.

"Este proyecto habla de la protección social. Solo el 22% de la población tiene protección social. De eso habla esto proyecto. ¿De qué creen que se está hablando? ¿Del matrimonio gay piko se está hablando?", exclamó la senadora Masi.

"Nuestra crítica a esto no tiene que ver con tres o cuatro palabras, tiene que ver con cuál va a ser la unidad ejecutora del proyecto, pero no con el texto, con una palabra o dos. En el blablabla lo que nos vamos. (...) Acá se habla de la modernización del registro de recién nacidos, del programa Abrazo del Ministerio de la Niñez, estamos hablando de trabajo, de protección social. De verdad compañeros, un poco de cordura no nos va venir mal", añadió la legisladora.

Finalmente el préstamo fue aprobado por una mayoría del pleno de la Cámara de Senadores y ahora el estudio pasa a la Cámara de Diputados.