De un laboratorio en Venezuela a sobrevivir en buses en Paraguay

Es venezolano. Hace poco más de 20 días llegó a Paraguay. Su formación como técnico en alimentos permitió que se desempeñe en el laboratorio de una empresa estatal de su país, pero hoy, la crisis existente en su nación lo obliga a cambiar de rubro, de tierra y desplegar su creatividad para sobrevivir lejos de casa.

“Estoy vendiendo estos chocolates, no sé por cuánto tiempo más lo tendré que hacer. Se me ha hecho difícil conseguir empleo por mi condición legal en Paraguay. Solo me dan 90 días como turista. Por ahora debo reunir el permiso para la radicación temporal”, explica Freddy a los pasajeros del bus, mientras con una mano sujeta la golosina y con la otra se sostiene de la agarradera para intentar equilibrarse durante el viaje.

A diario sale a las calles de Asunción con una mochila marrón, cargada de las provisiones para vender, y un abrigo ligero de hilo para encarar los días de intenso frío. Las palmas de sus manos están curtidas. Sus ojos reflejan nostalgia.

“Llevaba cuatro años en un laboratorio para tratamiento de agua potable, pero el poder adquisitivo era cada vez peor. El sueldo no me alcanzaba ni para comprar el 10% de la canasta básica. Entonces es cuando uno empieza a pensar qué hacer. Tenía amigos que ya estaban en Chile, Ecuador, Perú, Paraguay y me dijeron para salir, que me ayudarían con el pasaje, porque ni para eso tenía”, recuerda Freddy.

Otros más de 1.500 venezolanos, al igual que Freddy, eligieron como destino Paraguay. En su mayoría son profesionales universitarios, pero deben buscar otros oficios.

Viaje. El primer destino elegido por Carrero fue Ecuador, pero –afirma– dejó el país porque las exigencias aumentaban cada vez más.

Chile era la siguiente opción, pero la visa como requisito para el ingreso fue un desafío. Finalmente decidió aventurarse por Paraguay. “Creo que un perro es mejor tratado que un venezolano en migraciones de Ecuador, Chile, Colombia y Perú. En cambio en Paraguay nos atendieron muy bien, hasta nos invitaron café. A todos los que llegaban les revisaban la maleta menos a los que éramos de Venezuela”.

Estadía. A tierra guaraní llegó con su pareja, quien es licenciada en administración aduanera, pero también está desempleada, afirma. Repartieron por varios sitios sus currículum, pero hasta ahora no tienen éxito por la falta de residencia temporal. Resalta que gracias a la ayuda del padre Ramón Lafuente, del Seminario Metropolitano, pudieron dormir y comer en refugios los primeros días y luego alquilar una pieza en zona de la Avda. De la Victoria. “No tenemos cocina ni heladera, entonces debemos comprar todo para las tres comidas del día, además de reunir dinero para lo de la residencia”, resalta.

Para conseguir buena venta debe trabajar durante todo el día. Sin embargo, afirma que lo que hace sustentable al rubro es la solidaridad de los paraguayos que colaboran con él. Freddy afirma estar agradecido con Dios porque a pesar de las adversidades sigue vivo, y con las fuerzas suficientes para vencer batallas en un territorio foráneo.