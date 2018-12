De taxistas, el blindaje y su talón de Aquiles

Las manifestaciones, y más si suman una gran cantidad de adherentes como lo hicieron los taxistas, son una válida táctica de presión para lograr que las reivindicaciones sean escuchadas y atendidas.

Sin embargo, si estas concentraciones están caracterizadas por la intimidación, la agresión o la amenaza pierden toda legitimidad ante el común, y esto es lo que ha sentido la mayoría de la gente: nuevamente una claque materialista, regresiva y protegida intentó poner sus intereses por encima de los de la mayoría.

Es hartazgo.

El ciudadano que utiliza el servicio del denominado “enjambre amarillo”, y no precisamente por arrogancia sino por necesidad, está harto. Harto del constante trato vejatorio, de los intentos de avivada, del estado de la mayoría de los vehículos y también de la evasión impositiva que los mantiene en un peldaño privilegiado con respecto a los demás contribuyentes.

Lo que viven los taxistas, no es algo nuevo en Paraguay, ni siquiera en el mundo.

La tecnología avanza a cada segundo y a pasos agigantados, y afecta a todos los servicios, sean estos taxis, bancos, telefónicas o periódicos. El mensaje que nos dan los avances es que hay que adaptarse y seguir, de lo contrario quedaremos rezagados.

Los taxistas son, empero, una claque parecida a los dueños de colectivos. Refugiados en un añejo blindaje político –transporte en elecciones a cambio de favores– el sector siempre fue uno de los más privilegiados. Desde no hacer la inspección técnica vehicular (ITV) y beneficiarse de un menor costo de habilitación, hasta obtener permiso para habilitar sus paradas en la vía pública y aportar casi nada al Fisco (https://www.ultimahora.com/c2784372), son solo algunas de las ventajas que obtiene el sector por medio del clientelismo político.

El proyecto de ordenanza para regular los servicios como Uber y MUV presentado por los concejales Rodrigo Buongermini y Federico Franco Troche, ambos del equipo del intendente Mario Ferreiro, pareciera otra estrategia para seguir brindando protección al “enjambre amarillo”. Con propuestas como que los vehículos tengan un máximo de 4 años de antigüedad, mientras que un gran porcentaje de los rodados que circulan actualmente en la capital fácilmente supera los 10 años, es una ofensa al sentido común.

La Municipalidad de Asunción debe despertarse del letargo en el que está sumida desde hace un tiempo, y en una ciudad que no crece y no genera empleos, no debe convertirse en una barrera a la innovación. Al fin y al cabo, los beneficiados son los ciudadanos, quienes esperan un servicio acorde al dinero que abonan.

Cuando los asuncenos depositaron sus votos en Mario Ferreiro, cansados del retroceso que tuvo Asunción siendo administrada por intendentes colorados, esperaban un cambio para bien.

Hasta el momento, una ciudad capital inmersa en los baches y la basura, principalmente, no cambió en nada. Al contrario, empeoró.

A tres años de haber asumido como jefe comunal, es hora de que Mario Ferreiro cumpla con sus promesas electorales. El servicio de los taxis debe evolucionar, no involucionar.