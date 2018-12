Otro de los títulos más esperados también será madrugador. The mule, el último trabajo de Clint Eastwood, se estrenará a partir de enero en todo el mundo.

A sus 88 años, Eastwood sigue al pie del cañón y ahora dirige y protagoniza la historia de un octogenario que recurre al tráfico de drogas para salir de sus apuros económicos, un viaje en el que le acompañan Bradley Cooper o Taissa Farmiga.

Mientras que Saoirse Ronan (Lady Bird) y Margot Robbie (Yo, Tonya) dan vida a María Estuardo de Escocia y su prima Isabel I de Inglaterra en Mary Queen of Scots, una nueva adaptación cinematográfica de la insólita vida de la regente que también inmortalizó John Ford en 1936, con la ayuda de Katharine Hepburn.

Marzo será el mes de la versión femenina de Captain Marvel. La oscarizada Brie Larson se pone el traje de superheroína en este filme que se remonta a los orígenes del personaje, en los 90, un periodo inédito en el universo Marvel.

Y de Dumbo, la imaginación de Tim Burton al servicio del clásico de Disney, el elefante de orejas gigantes que se convierte en estrella del circo. El animal, recreado por ordenador, convive con Colin Farrell, Eva Green, Michael Keaton o Danny DeVito.

También Almodóvar ha elegido marzo para el lanzamiento de Dolor y gloria, un filme que reunirá a Antonio Banderas, Asier Etxeandía, Leonardo Sbaraglia y Penélope Cruz para contar la historia de un director de cine en horas bajas.

A finales de abril llegará la cuarta y última entrega de los Vengadores. Iron Man, Viuda Negra, Capitán América y Thor retoman en Endgame la acción en el punto donde quedó en el dramático desenlace de Infinity War.

Y ya en mayo, Neil Marshall reinicia la saga de Hellboy, el demonio rojo, en una entrega que promete ser más cruda que la de Guillermo del Toro.

Si 2018 fue el año de Freddie Mercury (Bohemian Rhapsody), el 2019 será el de Elton John. Taron Egerton saltará a las pantallas como el cantante y compositor británico en Rocket Man.

Brad Pitt, Tomy Lee Jones y Donald Sutherland se reunirán en Ad Astra, una historia sobre un ingeniero autista que, 20 años después de que su padre le abandonara para embarcarse en una misión a Neptuno, decide viajar en su búsqueda.

Después de varios retrasos, en junio está previsto que llegue la nueva entrega de X-Men, Dark Phoenix, que transcurre una década después de Apocalypse.

En agosto llegará lo nuevo de Tarantino, Once upon a time in Hollywood, ambientada en la industria del cine de finales de los 60 y en el impacto que causó el asesinato de la actriz Sharon Tate a manos de la secta liderada por Charles Manson. Brad Pitt, Leonardo di Caprio, Margot Robbie, Al Pacino, Kurt Russell o Tim Roth participan en el filme.

Más incierta es la fecha y modalidad de estreno de The Irishman, filme en el que Martin Scorsese vuelve a reunir a Al Pacino y Robert de Niro. Lo produce Netflix y tiene un presupuesto estimado superior a los USD 140 millones.

Para el último cuatrimestre del año se reserva It: Chapter Two, segunda entrega de la saga del terrorífico payaso ideado por Stephen King. Y Joaquin Phoenix toma el relevo a Heath Ledger y Jared Leto como Jocker, el villano de DC Comics, en un filme dedicado a este personaje y que cuenta con Robert de Niro en el reparto.

Pero si hay un título esperado en este 2019 es el noveno episodio de Star Wars, aún sin título oficial, y que es el cierre de la nueva trilogía pilotada por J.J.Abrams.

Tras el mediocre resultado este año de Solo: A Star Wars Story, Disney espera recuperar el interés por la saga estelar con este nuevo título de la línea principal de la historia, que contará de nuevo con Daisy Ridley, Adam Driver, Mark Hamill, Oscar Isaac o John Boyega, así como con imágenes de la fallecida Carrie Fisher mediante metraje rodado para The Force Awakens (2015) que no llegó a ser utilizado.

Y en cuanto al cine familiar, llegarán a las salas títulos como Story 4, How to Train Your Dragon: The Hidden World, la nueva versión de The Lion King, The Lego Movie 2 o Pokémon Detective Pikachu, con la voz de Ryan Reynolds.