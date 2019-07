De Rossi jugará por Boca

“No podía terminar mi carrera sin jugar en Boca Juniors”, expresó De Rossi, el volante de 35 años que quiere darle un broche sudamericano a su carrera de futbolista que lo tuvo como capitán histórico de la Roma.

“¿Boca o River? No, no es lo mismo. Fantaseando un poco… Yo soy hincha de la Roma desde siempre, mi corazón es de la Roma. Pero me gusta muchísimo Boca desde chico por Maradona”. “El estadio, me enamoré del estadio”, había comentado De Rossi en una entrevista sobre Boca Juniors y la Bombonera.

Se estima que el domingo De Rossi arribará a Buenos Aires y la Bombonera se abrirá para anunciar su contratación, al igual que a Eduardo Salvio, último pase del Xeneixe que tiene Copa Libertadores y Superliga este semestre.