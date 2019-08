De “orgullo”, acusado por corrupto

Amigo de la prensa a la que invitaba religiosamente cada 10 de setiembre a su cumpleaños (me incluyo), ya sea en su domicilio o en alguna churrasquería. Nadie imaginaba que ese señor de hablar suave y de carácter afable estaba metido en el oscuro mundo de la corrupción que terminó con los EEUU pidiendo su cabeza.

Leoz, que deja bienes incalculables (dinero malhabido según la acusación), llevó una vida aislada en los últimos años soportando enfermedades, pero con atención de lujo, en un sanatorio asunceno que era de su propiedad.

A su conocido mal de Parkinson, que iba empeorando, se agregaron otros que mermaron sus fuerzas hasta acabar con su vida el miércoles 28 en la suite presidencial Nº 907. Aquí se había mudado tras abandonar el del 1.907 donde un supuesto periodista llegó tras sortear las barreras lo que costó el puesto a un par de empleados. No recibía visitas, salvo las familiares y ya no pudo asistir al casamiento de su nieto, meses atrás, que sin embargo fue ese día con la novia hasta el lecho enfermo de su abuelo. Los recuerdos que deja entre sus empleados más humildes son los mejores, según cuentan. Siguió por tevé hasta donde pudo los partidos de su querido Libertad, siempre puesto el quepis de su club. Su mayor deseo era seguir en Paraguay y no ser extraditado.

En su época fue lo máximo, para nosotros, los periodistas, y dirigentes paraguayos; vivía acostumbrado a los elogios, aplausos y obsequios, pero que se fue de la peor manera, señalado como corrupto. Deja como legado al país la sede de la Conmebol y el hotel Bourbon. Y queda la decepción y tristeza de terminar como terminó y de no ser lo que aparentaba: Una persona íntegra.